外籍生做月餅學文化 出爐瞬間中文大爆發：月餅好香呀！

中秋節即將到來，弘光科技大學華語文中心舉辦「學華語，作月餅」活動，教做台灣最夯的蛋黃酥、鳳梨酥，吸引來自立陶宛、日本、越南、印尼共23位學生參加。當月餅在烤箱內傳出陣陣香氣，許多外籍生不約而同中文語言大爆發，吞口水稱讚，「月餅好香呀！」

活動先由老師張雅茜進行1小時華語課程，讓外籍生了解中秋節的由來與嫦娥奔月、吳剛伐桂的傳說故事。華語文中心主任邱美珍表示，透過這樣的課程，學員們從生活化的節慶活動及有趣的故事中，輕鬆去學習華文，不僅可提高華語能力，更能進一步了解語言文化的內涵。

學員到餐旅管理系專業教室做月餅，由食品科技系老師許珮綺指導，學習製作蛋黃酥、鳳梨酥，老師仔細說明這兩種餅的製作材料，接著帶學生和麵、包餡，學生對每一步驟都充滿好奇，開心地跟著老師做月餅。

課程高潮是將成品月餅送進烤箱烘烤，蛋黃酥、鳳梨酥出爐前散發濃濃香氣，外籍生此時中文語言大爆發，你一言、我一語地說，「這是我第一次做月餅！」、「月餅好香呀！」歡笑聲不斷。