中市自來水外線補助1800萬申請經費 今年將用罄

台中市府配合台灣自來水公司積極推動自來水延管及辦理用戶設備外線補助，今年計劃經費1800萬，截至9月中旬已執行75.3%，受益戶數649戶，因受理申請經費將用罄，申請案件預計於9月28日截止。

台中市經發局表示，截至今年6月底，台中市自來水普及率已達96.53%，供水人口數超過273萬人，為減輕市民新接自來水費用，歷年皆積極爭取經濟部水利署自來水用戶設備外線補助計畫，並宣導民眾接裝自來水；供民生用戶接管，可補助自來水用戶設備外線工程三分之二費用，補助不含路面修護費用。

市府表示，若村里自來水普及率低於70%，用戶設備外線長度20公尺以下，可全額補助外線工程費用，超出20公尺部分補助三分之二；若屬低收入戶或中低收入戶可全額補助。

經發局表示，今年計畫核定經費1800萬元，截至今年9月中旬，已執行75.3%，受益戶數649戶，因受理申請經費將逾核定經費，申請案件將於9月28日截止受理，預計今年執行率將逾94.4%，受惠人數可達799戶，呼籲民眾把握機會檢具相關申請文件向在地區公所遞件申辦。

此外，目前積極爭取明年經濟部水利署自來水用戶設備外線補助計畫經費1800萬元，其中由中央補助1170萬元，地方負擔630萬元，符合申請資格，但尚未於今年度核撥的申請案件，將依下一年度計畫規定依序辦理補助，權益不受影響。