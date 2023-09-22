鹿谷百年古厝修繕 體驗凍頂烏龍茶不能錯過「山合院」

南投縣保留充滿人情味的奉茶文化，凍頂烏龍茶所在地的鹿谷鄉鳳凰村的陳志仕三合院是茶鄉傳統建築代表，獲文化部老建築保存再生計畫，歷經3年復古修繕命名為「山合院」，現已開放民眾預約參觀，在充滿歷史氛圍的老建築，品嘗凍頂濃韻茶香和人情味。

南投縣文化局表示，鹿谷鄉是台灣烏龍茶發源地，凍頂烏龍茶更聞名國際，鹿谷鄉家家戶戶以茶維生，是台灣茶葉發展的活歷史。隨著時代轉變，鹿谷鄉農村建築也轉型為透天厝，傳統三合院逐漸消失。

鳳凰村三合院現在居住者為陳志仕一家，他極力爭取保留古厝原貌，守護家族世代製茶回憶，申請文化部私有老建築保存再生計畫，109年獲文化部補助624萬8千，陳志仕自籌374萬8800元。

古厝保存計畫歷經3年多的討論與修繕，保留舊有屋架、編竹夾泥牆，力求原有工法施作，修繕期間又經歷新冠疫情影響、工班與材料調度不易，始終堅持不輟，終於在最近完工，重現凍頂烏龍茶原汁原味的製茶場景。

陳志仕說，曾祖父曾是在地唯一識字的私塾老師，負責村內教育與知識傳遞，也是古厝廳堂題字「第一等人忠臣孝子，至兩件事讀書耕田」典故由來。感謝文化部補助與南投縣政府文化局輔導協助，讓古厝融舊鑄新以「山合院」重新出發，保存茶鄉傳統建築，更成為製茶文化的傳播據點。