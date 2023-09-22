快訊

驚見iPhone 15全台首摔！這種摔法你有「4次機會」摔壞 維修價格曝光

她從日托誤帶「雙胞胎阿金」回家沒人發現！唯有貓咪察覺傻眼：這傢伙是誰？

作家十理由揭「觀光客不來台」原因 網猛點頭：無法反駁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鹿谷百年古厝修繕 體驗凍頂烏龍茶不能錯過「山合院」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
鹿谷鄉鳳凰村陳志仕老宅獲得保存修繕，命名「山合院」重現傳統手工製茶場景。圖／南投縣文化局提供
鹿谷鄉鳳凰村陳志仕老宅獲得保存修繕，命名「山合院」重現傳統手工製茶場景。圖／南投縣文化局提供

南投縣保留充滿人情味的奉茶文化，凍頂烏龍茶所在地的鹿谷鄉鳳凰村的陳志仕三合院是茶鄉傳統建築代表，獲文化部老建築保存再生計畫，歷經3年復古修繕命名為「山合院」，現已開放民眾預約參觀，在充滿歷史氛圍的老建築，品嘗凍頂濃韻茶香和人情味。

南投縣文化局表示，鹿谷鄉是台灣烏龍茶發源地，凍頂烏龍茶更聞名國際，鹿谷鄉家家戶戶以茶維生，是台灣茶葉發展的活歷史。隨著時代轉變，鹿谷鄉農村建築也轉型為透天厝，傳統三合院逐漸消失。

鳳凰村三合院現在居住者為陳志仕一家，他極力爭取保留古厝原貌，守護家族世代製茶回憶，申請文化部私有老建築保存再生計畫，109年獲文化部補助624萬8千，陳志仕自籌374萬8800元。

古厝保存計畫歷經3年多的討論與修繕，保留舊有屋架、編竹夾泥牆，力求原有工法施作，修繕期間又經歷新冠疫情影響、工班與材料調度不易，始終堅持不輟，終於在最近完工，重現凍頂烏龍茶原汁原味的製茶場景。

陳志仕說，曾祖父曾是在地唯一識字的私塾老師，負責村內教育與知識傳遞，也是古厝廳堂題字「第一等人忠臣孝子，至兩件事讀書耕田」典故由來。感謝文化部補助與南投縣政府文化局輔導協助，讓古厝融舊鑄新以「山合院」重新出發，保存茶鄉傳統建築，更成為製茶文化的傳播據點。

南投縣文化局長林榮森表示，老建築是最珍貴的文化資產，更是文化保存的起點，透過民間與政府的合作，讓具有文化歷史意義的老建築，煥發昔日光采，也成為鄉親與遊客認識在地產業和文化的教育空間，更有意義。

鹿谷鄉「山合院」保存早期製茶和生活器具。圖／南投縣文化局提供
鹿谷鄉「山合院」保存早期製茶和生活器具。圖／南投縣文化局提供
鹿谷鄉鳳凰村「山合院」經過三年修繕，保留茶鄉傳統建築。圖／南投縣文化局提供
鹿谷鄉鳳凰村「山合院」經過三年修繕，保留茶鄉傳統建築。圖／南投縣文化局提供

建築 文化資產 文化局 透天厝 茶葉

延伸閱讀

非洲學生與耆老交流音樂、美食 三合院前勁歌熱舞

日月潭將設空品維護區 這2款車進入可直接開罰

影／惡質！竊盜集團專偷古厝神明桌 神像、牌位丟一旁 南警逮5人

全國累計2874處文資 文化部6年編160億保護古蹟

相關新聞

鹿谷百年古厝修繕 體驗凍頂烏龍茶不能錯過「山合院」

南投縣保留充滿人情味的奉茶文化，凍頂烏龍茶所在地的鹿谷鄉鳳凰村的陳志仕三合院是茶鄉傳統建築代表，獲文化部老建築保存再生計...

彰化公費流感疫苗 今午起開放線上預約

今年公費流感疫苗於10月2日正式開打，彰化衛生局提早於今天中午12點開放「彰化縣疫苗接種預約e點通」流感疫苗線上預約，讓...

中市開放2處烤肉區 建設局：其餘公園綠地禁烤肉

中秋節將至，台中市建設局今年比照往例，僅開放「清水區鰲峰山公園烤肉區」及「北屯區中正露營區」2處地點烤肉，其餘公園、綠地...

影／台中再增1燃氣機組 盧秀燕：歡迎但中火必須減煤

台中市長盧秀燕今天對於民營中佳電廠一部燃氣機組通過環評獲台電合約一事說，對中佳電廠1部燃氣機組表示歡迎，但中火必須減煤，...

避免垃圾山再現 中秋連假彰化公布這些鄉鎮市暫停沿線垃圾收運

彰化縣府環保局公布中秋連假各鄉鎮市垃圾清運規劃，9月29日中秋節當天暫停收運沿線垃圾鄉鎮有彰化市、溪湖鎮、北斗鎮、溪州鄉...

南彰1.2萬公頃 爭取設國家濕地

彰化縣政府昨天在芳苑鄉公所，舉辦彰化海岸濕地發展方向座談會，經濟部能源局、營建署、漁業署、國家公園署等8個中央單位派員出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦