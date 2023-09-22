彰化公費流感疫苗 今午起開放線上預約

今年公費流感疫苗於10月2日正式開打，彰化衛生局提早於今天中午12點開放「彰化縣疫苗接種預約e點通」流感疫苗線上預約，讓民眾省時不用久候。彰化縣衛生局長葉彥伯說，今年接種的疫苗種類多，有COVID-19次世代疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗等，民眾可選擇同時接種，或依照疫苗種類分別預約接種。

葉彥伯表示，往年第一天流感疫苗施打，診所就擠滿等候接種疫苗的長輩，為了避免長輩久候，今年推出「彰化疫苗接種預約e點通」，民眾可依接種族群類別分流以及個人化時間、鄉鎮和醫療院所等需求預約，還有面臨數位落差的民眾或長者，可讓家屬及合約院所工作人員協助完成線上預約。

葉彥伯也說，線上接種預約系統不僅減少民眾等待時間、簡化合約院所掛號及人力負擔、更方便衛生局進行疫苗管控調度，民眾預約完成後，可直接在系統上查詢預約細節，包括日期、時間和預約地點，並根據需要修改或取消預約，在接種前一天，系統自動提供民眾預約提醒通知。

葉彥伯說，COVID-19次世代疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗這三種疫苗都能透過線上預約系統進行預約，希望65歲以上長輩能將三支疫苗全面完成接種提升保護力預防重症。