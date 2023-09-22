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影／台中再增1燃氣機組 盧秀燕：歡迎但中火必須減煤

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天對於民營中佳電廠一部燃氣機組通過環評說，中市府表示歡迎，但中火必須減煤。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天對於民營中佳電廠一部燃氣機組通過環評說，中市府表示歡迎，但中火必須減煤。記者趙容萱／攝影

台中市長盧秀燕今天對於民營中佳電廠一部燃氣機組通過環評獲台電合約一事說，對中佳電廠1部燃氣機組表示歡迎，但中火必須減煤，中市府與台電、經濟部初步達成協議，約減煤100多萬噸。

盧秀燕說，經濟部次長兼台電代理董事長曾文生今出席台中淨灘活動時，回應有關於中火拆煤或減煤換氣問題，台中市政府重視國家電力發展，所以中市府歡迎燃氣機組，增加電力，更好功率更減空汙，但台中市政府有進行總量管制。

盧秀燕說明，因為中火是全國最大電廠，如果要增加燃氣，一定要拆煤或減煤，這樣電力更多、汙染更少，之前中市府已爭取成功，現在中火增設2部燃氣機組，興建進度約30%，也應台中市政府要求，這2部燃氣機組蓋完後，有2部的燃煤機組在2026年要拆除，她很高興今天台電正式跟中市府確認是要拆，二部2部燃氣機組蓋完後，中市府就要拆2部燃煤機組。

對於民營中佳電廠1部燃氣機組通過環評獲台電合約，必須符合台中減煤或拆煤總量管制，如何減煤？因此中市府與台電、經濟部初步達成協議，中市府對中佳電廠1部燃氣機組表示歡迎，但中火必須減煤。

盧秀燕指出，在她上任前，中火一年約燃燒1500萬噸的煤，這幾年在市府強力要求下，已降到1200萬噸，若政府准了中佳電廠蓋1部燃氣機，因為電還是要賣給台電，因此要求中火還要再減煤，約減100多萬噸，精確數字還要再磋談，因此中市府為台中市民、全國民眾爭取3部燃氣機組，同時拆煤減煤，達到國家電力增加、減煤空氣會更好的互惠雙贏。

中火 台電 盧秀燕

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