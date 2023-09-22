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彰縣辦建縣300年活動 體育園區周邊交管

中央社／ 彰化22日電

為慶祝建縣300年，彰化縣體育園區明天舉辦博覽會和演唱會，園區周邊的中興路與介壽路口、師大路與寶山路口等路段交管，上午8時至晚上11時禁止汽車進入。

彰化縣政府明天上午將在彰化縣立體育館，舉辦彰化博覽會開幕式，晚上在彰化縣立體育場舉辦「藝起慶生」演唱會，另在周邊設有美食商品市集。

彰化縣警察局今天發布新聞，活動將吸引大批人潮車潮，警方針對體育場、體育館所在的體育園區交管。

警方說明，中興路與介壽北路口以及師大路與寶山路口，明天及24日上午8時至晚上11時，只有持工作證的車輛、機車及預約遊覽車團體等車輛可進入，自行開車民眾，員警會將汽車引導至寶山路路邊2側停車，或是在會場周邊停車場停放後，再轉搭接駁車進入。

警方指出，縣府提供3條免費交通接駁車路線，民眾可在彰化火車站、寶山路以及南興國小搭公車前往體育場，白天班距約20分鐘，晚間約5至10分鐘。

警方表示，為舉辦建縣300年活動，縣府已公告在活動會場體育園區內車輛需淨空，對於仍停放在園區內妨礙活動進行車輛，會通知車主移置，經通知未移置車輛，將由警方拖吊。

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