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日月潭將設空品區 2類車禁行駛

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
日月潭環潭公路將公告為空氣品質維護區，限制部分車輛行駛，以提高空氣品質。本報資料照片
日月潭環潭公路將公告為空氣品質維護區，限制部分車輛行駛，以提高空氣品質。本報資料照片

日月潭是國內外知名觀光景點，人車眾多，南投縣環保局為提升空氣品質，公告環潭公路全區為空氣品質維護區，這是南投縣第1處空品區，將執行移動汙染源管制措施。環保局表示，已經環境部核定、縣務會議通過，11月1日公告實施。

環保局長李易書則說，經公告施行後，日月潭將是全縣第1處空品維護區，第2處預計畫設在竹山秀傳醫院周邊範圍，未來公告實施後，車輛只要不符合相關法令，不分縣市都依法直接開罰。

南投縣環保局表示，全台已有19縣市、52處空品區，日月潭是知名景點，當地環潭公路的車流往來頻繁，連帶影響空氣品質，將加強管制周邊行駛車輛，畫設為空品維護區，擬定移動汙染源管制措施。

環保局表示，未來公告實施後，將全時段管制禁止2類車輛進入日月潭環潭公路，包含台21線60K至69K、台21甲線全線；管制車輛包含出廠滿2年以上之柴油車，過去1年未取得排煙檢測合格紀錄，其次為出廠滿5年以上燃油機車，未完成最近一次排氣定期檢驗合格。

環保局表示，一般汽車檢測比例高，加上監理機關會裁罰，未納入管制；機車、柴油車由縣市環保局管轄，採限期改善，未如期改善才開罰，上述管制柴油車、燃油機車，空品區實施後將直接開罰，降低排煙汙染。

縣府表示，依「南投縣日月潭空氣品質維護區移動汙染源管制措施」，違規者可依空氣汙染防制法裁處，最高可開罰6萬元；此管制措施8月28日獲環境部核定，9月18日縣務會議通過，11月1日公告發布，公告日當天生效施行。

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