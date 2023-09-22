聽新聞
test
0:00 / 0:00

旱溪排水上游河道縮為15米 地方反彈

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
三河局規畫旱溪排水上游河道整治，但寬度縮減一半，引起地方反彈。圖／李天生提供
三河局規畫旱溪排水上游河道整治，但寬度縮減一半，引起地方反彈。圖／李天生提供

水利署三河局整治旱溪排水，打造中興大學康橋景致獲好評，三河局推動旱溪排水上游日新橋治理，昨召開地方說明會，其中河段整治寬度從30公尺縮減為15公尺，地方強烈反彈，昨綁白布條抗議，要求重新檢討。三河局表示將把民眾意見帶回去審議。

這場說明會在大里日新里活動中心舉辦，300多名地主大舉動員出席，連署陳情反對河道縮減，抗議民眾擠爆會場，並且在場外懸掛抗議布條；警方派員到場警戒，議員李天生與當地里長多人都到場關心。

李天生批評，「日新橋至日新路段」河道早在2009年大里都計就畫定為30公尺，不該任意更改，損害地主權益，同時也破壞日新河濱公園範圍，影響鄉親休閒遊憩；河道減縮後，未來恐造成河水堵塞、溢流、沖刷等災情，要求依原規畫維持30公尺。

日新里長顏子表示，要求比照下游大明里河道寬度30公尺施工，不要「大小眼差這麼多」。地主徐文志反映，日新、祥興一帶發展落後，地價低，淪為次等國民，盼盡速推動治理計畫，帶動地方發展，要求維持30公尺寬，否則拒絕配合。

三河局長張稚煇說明，旱溪排水「大康橋計畫」日新橋至六順橋河段治理工程，全長9.2公里，原都市計畫初步畫設30公尺等寬河道用地，經過重新檢討水量後，重新畫設河道用地，原則採上游窄、下游寬原則，其中「日新橋至日新路段」屬於上游，僅需15公尺，沒有納入的土地可還地於民。

都市計畫 中興大學 議員 水利署

延伸閱讀

台中大里河道用地突縮減變一半？300多名地主怒了！三河局說明

北高雄漁業養殖專區改善排水路工程 預計2024年啟動

賴清德佈局決戰中台灣！下周台中5公開行程 競總11月成立

台74線草湖交流道主體完成 10月底前通車有譜

相關新聞

921震倒家園苦等重建 住戶陳情

昨天是921地震24周年，台中太平新坪生活公園社區大樓當時全倒，345戶住戶推動都更重建，但迄今家園仍是空地，住戶組成的...

旱溪排水上游河道縮為15米 地方反彈

水利署三河局整治旱溪排水，打造中興大學康橋景致獲好評，三河局推動旱溪排水上游日新橋治理，昨召開地方說明會，其中河段整治寬...

日月潭將設空品區 2類車禁行駛

日月潭是國內外知名觀光景點，人車眾多，南投縣環保局為提升空氣品質，公告環潭公路全區為空氣品質維護區，這是南投縣第1處空品...

環山吊橋搭起部落生命線 台中果農：風雨季終於免坐流籠

台中市和平區環山部落海拔高，以栽種高經濟作物水果、茶葉聞名，水源仰賴對岸山頭接簡易自來水管線，但每逢颱風、雨季，族人得冒...

影／AIT處長孫曉雅拜會南投縣長許淑華 兩大女強人密談1事

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今到南投縣政府拜會縣長許淑華，該行程並未公開，原預計會談時間約20分鐘，未料兩人最後聊了...

台中大里河道用地突縮減變一半？300多名地主怒了！三河局說明

經濟部水利署第三河川局今召開旱溪排水日新橋上游治理計畫說明會，與會的台中市議員李天生、地主對於其中「日新橋至日新路段」河...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦