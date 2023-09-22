旱溪排水上游河道縮為15米 地方反彈

水利署三河局整治旱溪排水，打造中興大學康橋景致獲好評，三河局推動旱溪排水上游日新橋治理，昨召開地方說明會，其中河段整治寬度從30公尺縮減為15公尺，地方強烈反彈，昨綁白布條抗議，要求重新檢討。三河局表示將把民眾意見帶回去審議。

這場說明會在大里日新里活動中心舉辦，300多名地主大舉動員出席，連署陳情反對河道縮減，抗議民眾擠爆會場，並且在場外懸掛抗議布條；警方派員到場警戒，議員李天生與當地里長多人都到場關心。

李天生批評，「日新橋至日新路段」河道早在2009年大里都計就畫定為30公尺，不該任意更改，損害地主權益，同時也破壞日新河濱公園範圍，影響鄉親休閒遊憩；河道減縮後，未來恐造成河水堵塞、溢流、沖刷等災情，要求依原規畫維持30公尺。

日新里長顏子表示，要求比照下游大明里河道寬度30公尺施工，不要「大小眼差這麼多」。地主徐文志反映，日新、祥興一帶發展落後，地價低，淪為次等國民，盼盡速推動治理計畫，帶動地方發展，要求維持30公尺寬，否則拒絕配合。

三河局長張稚煇說明，旱溪排水「大康橋計畫」日新橋至六順橋河段治理工程，全長9.2公里，原都市計畫初步畫設30公尺等寬河道用地，經過重新檢討水量後，重新畫設河道用地，原則採上游窄、下游寬原則，其中「日新橋至日新路段」屬於上游，僅需15公尺，沒有納入的土地可還地於民。