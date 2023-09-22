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南彰1.2萬公頃 爭取設國家濕地

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣環境保護聯盟副理事長洪新要求國家濕地不能限制漁民作業。圖／彰化縣環保聯盟提供
彰化縣環境保護聯盟副理事長洪新要求國家濕地不能限制漁民作業。圖／彰化縣環保聯盟提供

彰化縣政府昨天在芳苑鄉公所，舉辦彰化海岸濕地發展方向座談會，經濟部能源局、營建署、漁業署國家公園署等8個中央單位派員出席，當地有近百名農、漁民和社團人士到場，經討論後縣府決議，彰濱工業區以南到濁水溪口，將向中央申請畫設為國家濕地，面積約1.2萬公頃，範圍內禁止設置太陽能與風力發電；全案仍需送中央審議通過。

彰化外海遍布海上風機，政府持續推動太陽光電、陸上風機等，對當地農業、近海漁業衝擊日益浮現，昨天的座談會由彰化縣農業處舉辦，引發中央單位與當地農、漁民與社團關注。

芳苑鄉長林保玲說，保護濕地對漁民有利無害，只要不限制原有漁業作業方式就好。芳苑鄉的國際金獎畫家陳炳臣表示，畫設國家濕地已喊了很久，地方都翹首盼望家鄉有所改變，不要再拖下去。

彰化縣環境保護聯盟副理事長洪新䒴指出，自國光石化案撤銷後，不斷倡議守護彰化濕地迄今12年，昨天終於露出曙光，呼籲政府公告畫設國家濕地，希望中央政府尊重地方民意。

洪新䒴說，漁民發展生態觀光產業很依賴濕地，未來畫設國家濕地後，根據濕地法規定漁民「船照走、魚照抓」，引領傳統的一級產業走向三級觀光休閒產業，提升在地經濟，帶動在地生活。

環保團體表示，彰化近海北側從烏溪到蚵寮北堤，已化為大肚溪口野生動物保護區，未來彰濱以南到濁水溪口，若成功畫為國家濕地，彰化海岸線除彰濱工業區外，其他都可獲得保護。

國產署與會人員說，光電業者申請在彰化沿海濕地安裝太陽光電，國產署、經濟部能源局都沒核准。國家公園署科長廖慧珠說，以前民眾擔心影響原有生活，反對劃設濕地，現在跟當年狀況很不一樣，地方支持，才能共同保護濕地。

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