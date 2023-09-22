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921震倒家園苦等重建 住戶陳情

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導
921地震時，太平新坪生活公園社區大樓全倒，住戶組成自救會，抗議都更建商堆置廢棄土石，將提告建商背信、侵占。圖／住戶代表陳惠澤提供
921地震時，太平新坪生活公園社區大樓全倒，住戶組成自救會，抗議都更建商堆置廢棄土石，將提告建商背信、侵占。圖／住戶代表陳惠澤提供

昨天是921地震24周年，台中太平新坪生活公園社區大樓當時全倒，345戶住戶推動都更重建，但迄今家園仍是空地，住戶組成的自救會昨到市府陳情，質疑實施都更的冠勇建設鑑價過低，在上午9點21分敲鑼21響抗議，要求市府「接手」公辦都更。

台中市都發局表示，將要求「冠勇」納入住戶意見，鑑價與實價落差要求重新評估；能否改公辦？視審議結果決定。記者聯繫冠勇建設，對方不回應。

921地震後，營建署列管的台中市重建案共74案，已重建完成59案，興建中2案，審議中3案，剩餘10案目前無重建計畫。

太平新坪生活公園社區為14樓建物，共有345戶，921地震後判定全倒，住戶控告建商，但最後倒閉求助無門；住戶推動都更重建，2011年中市府核准冠勇建設實施都更，部分住戶認為冠勇鑑價過低，去年成立自救會，昨40多人到中市府抗議。

新坪社區代表陳惠澤說，冠勇2013年以每坪9萬收購，顯低於市價，市府在審議會上認定有誤，依法應要求半年內補件，早在2014年就該撤銷權利，由市府接管，卻遲遲不動作，任憑建商搜刮土地，住戶今年初向監察院陳情；建商在原基地丟棄廢棄土石，將提告建商背信、侵占

自救會召集人陳立民說，住戶推動都更重建遙遙無期，社區345戶已散居各地，有的還由後代繼承，眼看家園重建越來越難，才到市府抗議陳情。

都發局副總工程司賴祐成出面接受陳情，賴表示，2014年要求冠勇補件，多次輔導無效，近期才收到資料，部分內容未依專案小組意見修正，例如估價結果與市場價格懸殊，土地所有權人變動未依現況重新調查，將要求補正後，送都更大會審議。

都發局長李正偉說，針對民眾陳情意見，將要求冠勇納入研議，鑑價與實價落差的部分將要求重新評估；住戶檢舉傾倒廢棄土方，稽查人員未發現；市府設有都更總雇用，將提供該都更案輔導諮詢。

都更 地震 自救會 侵占

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