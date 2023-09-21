環山吊橋搭起部落生命線 台中果農：風雨季終於免坐流籠

台中市和平區環山部落海拔高，以栽種高經濟作物水果、茶葉聞名，水源仰賴對岸山頭接簡易自來水管線，但每逢颱風、雨季，族人得冒險坐流籠到對岸巡視水源，曾有人因而喪命。台中市府耗時3年建造環山吊橋，台中市長盧秀燕今到場檢視，有農友感謝，未來修水路終於不用擔心受怕坐流籠，有條安心回家的道路。

台中市和平偏遠地區交通受限天然地勢影響，過去僅靠「流籠設施」載運人力及農產品往返，流籠遇風搖晃危險，中市建設局編列經費5750萬元，耗時3年興建環山吊橋，今年6月完工。

市長盧秀燕今天上午到搭乘流籠高處檢視，她說，環山部落的居民修水路竟「無路可走」，無論人員或農作物進出，多以流籠作為主要運輸工具，風險實在太高；為了當地居民的交通安全，這座吊橋是她任內很重要的目標，感謝部落長老宋進玉無償提供土地使用，讓附近農民能有安全、便捷回家的路。

市議員朱元宏表示，環山部落南湖溪兩岸山脈有豐沛水源，多數居民仰賴這條水源，但因遇到風災、颱風就得人力巡視水線，對岸路途遙遠，車輛無法到達，只好挺險坐上流籠，幾年前更發生果農摔死憾事。

對岸山頭栽種水梨、甜柿和茶葉，市議員古秀英說，這些高經濟作物都是果農生計，以流籠運送貨物，甚至人力載運，令人看了膽戰心驚。

盧秀燕說，環山吊橋有三大目標，包含「百年使用的規劃設計」、「便利地方公所維養」和「融合山林生態與地方泰雅文化」，橋塔彩繪塗裝融入當地環山部落泰雅族圖騰元素，色彩意象運用部落女性常用的菱形變化織紋，意寓「祖靈環抱」。

果農感謝，環山吊橋啟用後，往返路程節省一半，更重要是，有一條安全載運蔬果、回家的路，也讓族人上山巡視水源不用再搭乘高風險流籠，拿命來賭。