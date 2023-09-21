影／AIT處長孫曉雅拜會南投縣長許淑華 兩大女強人密談1事
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今到南投縣政府拜會縣長許淑華，該行程並未公開，原預計會談時間約20分鐘，未料兩人最後聊了1小時，孫才趕往下個行程地點。而孫曉雅會後不受訪，許淑華則說，兩人幾乎都交流救災，孫也表達對她在去年縣市長勝選的祝福。
據了解，孫曉雅為參加明（22）日在南投竹山消防署訓練中心舉辦的「2023年國際化災應變搶救專家交流暨研討會」，今天提前南下到南投，同時規畫下午4時拜會許淑華，而該拜會行程原本是縣府的公開行程，後因AIT希望列為不公開行程才作更動，更正為不公開行程。
孫曉雅在今天下午4時10分左右抵達縣長室，她原定下午5時要抵赴竹山消訓中心，預計拜會許淑華的時間約20分鐘，因兩人相談甚歡，談話時間因此拉長到1個小時，孫曉雅直到下午5時10分左右才步出縣長室，媒體才要開口提問，孫就立刻表達「不好意思，不接受訪問」，之後就離開。
南投縣長許淑華說，孫處長明天要去竹山參加國際研討會，加上今天是國家防災日，因此順道拜會她，而她們最主要交流各國現在整個防災作業，畢竟美國是大國，有很多防災經驗跟不同的防災狀態，台灣可能也都沒有碰過，她們就這方面做一些探討，比方說有些是化學災害，彼此應該怎麼樣來因應。
此外，孫處長同時也表達了對許淑華去年縣市長選舉順利選的祝福，許也感謝孫處長在921地震的24周年這個時間點，表達對南投的關心。許也期待未來有更多的機會，跟美國政府及地方州郡進行各種教育、文化等交流，彼此能更加緊密。
許淑華也提到，孫處長曾來過南投，很久以前曾經去過日月潭，她的孩子將要去登玉山，然後孫很驚訝玉山、日月潭原來都在南投，且南投擁有這麼多的好山好水，所以也很希望再有機會再到南投來，所以有也特別向她推薦南投好茶、鳳梨酥，也希望她下次有機會的話，能再來南投走走。
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