台中大里河道用地突縮減變一半？300多名地主怒了！三河局說明

經濟部水利署第三河川局今召開旱溪排水日新橋上游治理計畫說明會，與會的台中市議員李天生、地主對於其中「日新橋至日新路段」河道用地從30公尺縮減為15公尺，恐影響居民遊憩、增加河川溢流風險，群起綁白布條抗議，並要求重新檢討，否則拒絕配合。三河局說明，已廣納民意，並帶回審議。

三河局長張稚煇說明，旱溪排水「大康橋計畫」日新橋至六順橋河段治理工程，全長9.2公尺，原都市計畫為粗略畫設30公尺等寬河道用地，三河局經過水量重新檢討，重新畫設河道用地採上游窄、下游寬的原則，其中「日新橋至日新路段」屬於上游，因此僅需15公尺，沒有納入土地可還地於民，今天說明會廣納民意，並帶回審議。

今天的說明會在大里日新里活動中心舉辦，300多名地主連署陳情反對縮減，大舉動員出席說明會，擠滿會場，並且在場外懸掛抗議布條，警方派員到場警戒，市議員李天生、里長顏子、黃春海、莊錦聰等民代關心出席。

李天生批評，「日新橋至日新路段」河道早在2009年大里都計就畫定為30公尺，不該任意更改，損害地主權益，同時將破壞日新河濱公園，影響鄉親休閒遊憩，此外，河道減縮未來將造成河水堵塞、溢流、沖刷等災情，要求依原規劃維持30公尺。

日新里長顏子表示，要求比照下游大明里河道寬度30公尺施工，不要「大小眼差這麼多」。