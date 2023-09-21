日月潭茶區受夏季雨水影響 魚池農會紅茶評鑑交茶略減

日月潭紅茶評鑑今年完成比賽茶收件，台茶18號紅玉、山茶、大葉種、台茶21號紅韻四組合計收到679件報名，受5至8月過多的雨水影響茶樹生長，生育期間更遭受到病蟲害影響，造成茶菁品質不均，較去年691件有略微減少，隨著茶農技藝的升級，茶葉的品質有提高。

魚池鄉農會表示，日月潭紅茶評鑑報名日期自9月19、20日完成台茶18號的報名交茶計406件，今天更完成山茶90件、大葉種88件及台茶21號紅韻95件的交茶，合計共收到679件報名，正式評鑑定於10月4、5、6日進行，選出今年的各組優勝得主。

農會理事長劉啟行指出，日月潭茶區去年及今年都是遭到春季乾旱，夏季在5月至9月期間，其平均氣溫維持在20.3至23.1度，最高氣溫有時高達31.8度，最低氣溫為14.5度，且降水日數每月幾乎達14至24天，顯示降水幾乎在5至8月，過多的雨水影響茶樹生長。