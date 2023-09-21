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彰化體適能檢測列車開透透 女鄉代：不喜歡量腰圍啦

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣體適能檢測列車開到田尾鄉，鄉內公務員檢測柔軟度。記者簡慧珍／攝影
彰化縣體適能檢測列車開到田尾鄉，鄉內公務員檢測柔軟度。記者簡慧珍／攝影

彰化縣體適能檢測列車今天開到田尾鄉公所，約50名鄉內公務人員做仰臥起坐、登階等運動，別看最長3分鐘的簡易運動項目，仍有人做得上氣不接下氣，檢測最後一站由衛生所人員給予個別的運動「處方」，從今天起保養都不算晚。

彰化縣衛生局今年首次出動體適能檢測列車，8月底到10月初縣內27個鄉鎮市衛生所和衛生促進委員會到鄉鎮市公所，鼓吹公務人員「為民表率」檢測體適能，了解自己的體能狀況做適當運動保養健康。

體適能有檢測柔軟度（仰臥起坐1分鐘）、心肺耐力（登階3分鐘）、肌耐力（推力器）和身體組成（身高、體重、血氧）四個項目，部分公務員仰臥起坐不到10下就「起不來」，登階一半腿軟跟不上節拍，到最後一站「總評」都收到運動處方箋。

鄉民代表劉美蘭等人接受檢測，開玩笑說最不喜歡量腰圍，知道腰圍心情不太好。衛生所主任王新瑋說，台灣步入高齡社會，及早了解自己的體能強項和弱項，加強體能弱項，防止老化產生疾病，對自己和家人都好。

衛生所 運動 老化 公務員 體適能

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