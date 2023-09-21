彰化喬友大樓擬改建27樓 順利完成將是全縣第一高樓

四度浴火的彰化市喬友大樓，彰化縣政府從去年九月開始拆除，目前15樓層已夷為平地，彰化縣政府要求土地所有權人盡速清理建築廢棄物，喬友大樓都更會已找到建築師設計，初步計畫改建為地上27樓、地下4樓住商大樓，如順利完工將是彰化縣第一高樓，但前提要能順利獲得資金。

彰化縣目前最高樓層是彰化市建國南路陽明觀天下、民族路擎天大樓及員林市立體停車場，均是19樓，目前正動工中的彰化市中友百貨彰化店，則計畫興建地上21層、地下4層的商業大樓。

位在彰化火車站前的彰化喬友大樓，1993年完成，在2021年發生的第四次大火，造成4死22傷，大樓結構經鑑定為危樓需拆除，縣府編列2015年經費先行代為拆除，去年9月展開拆除，目前已完成拆除，工程單位也搭設大型圍籬，以免拆除下來的混凝土、鋼筋等廢棄物影響環境衛生。

彰化縣政府建設處長劉玉平說，由拆除工作已告一段落，縣府將辦理拆除經費結算，向土地所有權人催繳，同時要求盡速清理建築土方及廢棄物。

縣府並輔導喬友大樓115名土地所有權人成立都更會，採自主更新，一名都更會成員表示，目前已找到建築師辦設計，初步擬改建為地上27樓地下4樓住商混合大樓，1樓到5樓規劃為商業設施，6樓以上則為住宅，另設有97格停車位，但最後仍待都更會與建築師進一步研究討論。

由於喬友大樓原基地不過408坪，卻能興建27層高樓，引人好奇。據縣府建設處指出，喬友大樓改建因適用實施容積管制前的規定，加上自辦都更獲得容積獎勵，可以獲得較高容積。

喬友大樓都更會成員表示，大樓拆除後，還要經過曬地，後續由建築師設計完成後，必須再報縣府、內政部核定，如果順利，整個流程也要一年多，期間是否先提供做停車場使用，也要由都更會決定。