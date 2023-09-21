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今天921國家防災日 彰化縣3年投入16億改善校舍安全

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
今天9月21日國家防災日，彰化縣鹿港鎮鹿江國際中小學舉辦師生避難掩護演練，模擬地震發生後，躲在課桌下。記者劉明岩／攝影
今天9月21日國家防災日，彰化縣鹿港鎮鹿江國際中小學舉辦師生避難掩護演練，模擬地震發生後，躲在課桌下。記者劉明岩／攝影

今天9月21日國家防災日，彰化縣長王惠美視察鹿港鎮鹿江國際中小學視察師生避難掩護演練時表示，彰化縣3年來，共斥資近16億元辦理7所學校老舊校舍拆除重建，及93校154棟校舍耐震補強工程，今年也再投入2億餘元，積極營造優質、安全的校園環境。

彰化縣政府為強化學校防災教育及災難發生時的應變能力，今天上午結合中央氣象署強震即時警報系統，同步實施1分鐘地震避難掩護演練，彰化縣長王惠美帶頭與鹿江國際中小學師生，一起參與演練，師生演練落實，十分逼真。

王惠美提醒大家地震避難三步驟，「趴下、掩護、穩住」，且提醒學童遵守「不語、不跑、不推」三不原則，依緊急避難疏散路線，迅速至安全避難地點集合，防患未然，減少災難。

王惠美指出，縣府非常重視校舍建築安全，自2020至2022年已辦理7所學校老舊校舍拆除重建，以及93校154棟校舍耐震補強工程，總經費高達15億9千多萬元，在今年持續辦理老舊校舍拆除重建、耐震補強工程及活動中心冷氣改善，總經費約2億1800萬元，以積極營造優質、安全的校園環境。

今天9月21日國家防災日，彰化縣鹿港鎮鹿江國際中小學舉辦師生避難掩護演練，模擬地震發生後，消防人員到場救護。記者劉明岩／攝影
今天9月21日國家防災日，彰化縣鹿港鎮鹿江國際中小學舉辦師生避難掩護演練，模擬地震發生後，消防人員到場救護。記者劉明岩／攝影
今天9月21日國家防災日，彰化縣鹿港鎮鹿江國際中小學舉辦師生避難掩護演練。記者劉明岩／攝影
今天9月21日國家防災日，彰化縣鹿港鎮鹿江國際中小學舉辦師生避難掩護演練。記者劉明岩／攝影
今天9月21日國家防災日，彰化縣鹿港鎮鹿江國際中小學舉辦師生避難掩護演練，模擬地震發生後，逃出室外。記者劉明岩／攝影
今天9月21日國家防災日，彰化縣鹿港鎮鹿江國際中小學舉辦師生避難掩護演練，模擬地震發生後，逃出室外。記者劉明岩／攝影

王惠美 小學 強震

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