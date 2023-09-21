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日月潭將設空品維護區 這2款車進入可直接開罰

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭將公告為空氣品質維護區，是南投縣第一處空品維護區。圖／本報資料照
日月潭將公告為空氣品質維護區，是南投縣第一處空品維護區。圖／本報資料照

日月潭是國內外知名觀光景點，人車眾多，為提升空氣頻品質，使旅遊環境更佳，將公告為空氣品質維護區，是全縣第一處空品維護區，同時執行移動汙染源管制措施，環保局表示，該案已經環境部核定，縣務會議通過，後續將辦理公告施行。

環保局指出，全台已有19縣市共52處空氣品質維護區，但南投縣尚無，而日月潭是知名景點，當地環潭公路的車流往來頻繁，連帶也影響空氣，因此希望加強管制周邊行駛車輛，擬定「南投縣日月潭空氣品質維護區移動汙染源管制措施」。

未來將全時段管制禁止「出廠滿2年以上之柴油車，未取得稽查日（含）前1年內排煙檢測合格紀錄」、「出廠滿5年以上之燃油機車，逾期未完成最近一次排氣定期檢驗合格」等車輛進入環潭公路（台21線60K至69K、台21甲線全線）。

環保局表示，一般汽車因檢測比例高，且監理機關會裁罰，未納入管制。機車、柴油車由縣市環保局管轄，採限期改善，未如期改善才開罰，因此在空品維護區針對逾期未受檢的機車、柴油車加強管制，只要查獲直接開罰，降低排煙汙染。

而「南投縣日月潭空氣品質維護區移動汙染源管制措施」，是依據「空氣汙染防制法」第76條第2項規定裁處，最高可開罰6萬元，已於8月28日獲環境部核定，於9月18日縣務會議通過，後續辦理公告發布，並於公告日當天生效施行。

環保局長李易書則說，經公告施行後，日月潭將是全縣第一處空品維護區，第二處預計將畫設在竹山秀傳醫院周邊範圍，而空品維護區畫設後，車輛只要不符合相關法令，不分縣市都將依法直接開罰，希望藉此提升南投縣的整體空氣品質。

日月潭將公告為空氣品質維護區，是南投縣第一處空品維護區。圖／本報資料照
日月潭將公告為空氣品質維護區，是南投縣第一處空品維護區。圖／本報資料照

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