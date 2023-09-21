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影／中橫公路谷關到德基段復建 鄭文燦：206億需施工13年

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
行政院副院長鄭文燦今天到台中東勢，了解中橫公路復建可行性問題，台中市議員謝志忠代表山城居民遞交陳情書，希望中橫公路儘速打通。記者游振昇／攝影
行政院副院長鄭文燦今天到台中東勢，了解中橫公路復建可行性問題，台中市議員謝志忠代表山城居民遞交陳情書，希望中橫公路儘速打通。記者游振昇／攝影

中橫公路從921地震至今已封24年，行政院副院長鄭文燦今到台中聽取「中橫谷關到德基段復建可行性」報告後說，從谷關到德基24公里中期復建，總經費超過206億元，工程13年，為讓梨山居民有短期安全方案，預計投入40億元，目前已投入27億，還有14億，希望分階段循序開放車種和管制時段，短期方案先滿足大梨山聯外需求。

鄭文燦表示，中橫公路從921地震至今封閉，只保留防災救難功能，大梨山居民往返不便，需要一條安全的路，立法院副院長蔡其昌多次向行政院和交通部建議，針對短期和中期方案都要規劃。

鄭表示，中期計畫已完成審核，國發會做最後審議，完成後要兼顧地質安全，降低環境衝擊，與氣候變遷共處，讓中橫採安全模式復原，中程計畫要10年以上，會審慎周延推動，大梨山居民的民生和交通需求要放在第一位，兼顧自然生態條件下，希望公路總局往前走，短期計畫可完成。

鄭文燦今到東勢聽取公路總局簡報，說明中橫公路谷關到德基段復建可行性內容，蔡其昌、台中市議員謝志忠和蔡成圭等人到場，謝志忠遞交「打通中橫陳情書」給鄭文燦，表達地方民眾心聲。

謝志忠說，中橫對鄉親通勤、觀光、經濟都是非常重要的路廊。打通中橫是山城鄉親殷殷期盼的建設，根據科學的變異分析，中橫地質將於民國114年進入穩定期，崩塌機率小於1%，也代表打通中橫的日子已經不遠了；他希望復原計畫克服萬難，加速推動

公路總局谷關工務段長張裕閔簡報說明，921地震和72水災重創中橫公路，致谷關到德基段交通中斷。行政院於同年宣布暫緩復建，待地質條件穩定後再予評估。民國97年核定中橫便道搶通計畫，101年5月完工，將此路段暫時編為「台8臨37線」。通行對象限梨山居民、工程、急難、學術及公務。

108到115年將持續優化提升安全及服務品質，投入18.38億元改善；依地貌變異分析，106到109年研分析顯示，114年將進入相對穩定期(崩塌率小於1%)。因此在108年啟動復建中橫谷關至德基段可行性研究計畫；去年12月公路總局完成可行性研究，今年2月交通部報行政院，7月修正報國發會，並進行兩次會商討論。

計畫路段多位於山崩與地滑地質敏感區，需於環境影響評估階段進行敏感區基地地質調查及安全評估作業；依109年現勘調查成果，沿線主要地質災害為落石、岩屑崩滑及土石流。

工程經費205.6億元，計畫效益恢復省道正常通行，提供谷關、梨山地區便捷交通服務，促進地區觀光發展，改善梨山地區農產品運輸服務條件。

評估內容提出二項方案，考量優選方案推動時程長達13年，為加速道路改善及回應當地居民期待，除即壞即修外，建議分階段執行，盤點6年內可改善完成路段優先推動，也會逐步放寬車種及時段管制限制。

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