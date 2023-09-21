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南投好行卡 景點3日無限暢遊

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
首波南投好行卡結合「卡娜赫拉的小動物」限量1千張，具蒐藏價值。圖／南投縣政府提供
首波南投好行卡結合「卡娜赫拉的小動物」限量1千張，具蒐藏價值。圖／南投縣政府提供

南投縣政府串連台灣好行，昨天推出「南投好行卡」，南投縣有全台最密集的台灣好行路線，串連日月潭、清境、溪頭等重要景區，首波限量「卡娜赫拉的小動物」聯名悠遊卡，可暢遊6條台灣好行路線，欣賞南投美景更方便也更環保。

南投副縣長王瑞德說，首次使用南投好行卡，即享台灣好行合作路線3日內無限次搭乘，這次發卡更邀「卡娜赫拉的小動物」合作限量聯名卡；一卡可遊遍日月潭、清境農場、溪頭等風景區及29處景點。

南投縣政府鼓勵以節能減碳旅遊，體驗南投生態、文化、美食。這次結合客運、悠遊卡推出「南投好行卡」，可在網路和南投客運、台中高鐵站通路購買，首波限量1千張。

南投縣觀光處表示，搭乘台灣好行遊南投，若從台中出發，安排日月潭、清境、溪頭、水里、車埕3日遊程，加上聯名悠遊卡，車費要1045元；若使用「南投好行卡」只要550元，就享3日無限次搭乘指定台灣好行路線，玩更多省更多。

王瑞德說，南投縣台灣好行路線最多，有埔里、清境、日月潭、溪頭、車埕、東埔、雙龍、瑞龍等路線，不但串接各風景區，也讓南投成為全台最密集完整的台灣好行交通網，帶上南投好行卡，南投景點暢通無阻。

悠遊卡董事長林志盈說，「南投好行卡」外觀也十分吸睛，縣府再度與「卡娜赫拉的小動物」合作，限量聯名套卡極具蒐藏價值。

縣府也公布智慧觀光數位平台「南投好交遊」，整合交通資訊、電子購票、推薦遊程等旅遊需求，讓手機成南投旅遊神隊友，提供資訊查詢及訂票功能，還有交通旅運資訊、預約叫車、景區路線規畫、線上購物等服務，讓遊客暢遊南投更方便。

南投 台灣好行 清境農場

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