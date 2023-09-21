王惠美批統籌款少 黃秀芳反駁

財政部公布明年度各縣市普通統籌稅款，彰化縣是六都外的人口最大縣，人均卻只有1萬593元為全台次低，彰化縣長王惠美在臉書發文質疑，難道在中央眼中，彰化人是二等公民？呼籲中央不能大小眼；民進黨立委黃秀芳反批，王惠美用數據操弄縣民情緒，應就事論事，不要亂噴口水。

王惠美指出，統籌稅款和一般性補助款分配，一直爭議不休。賴清德副總統擔任台南市長時，要求當時總統馬英九修改財政收支劃分法；賴清德後來擔任行政院長，也宣示要修改財劃法，但這麼多年過去了，修法仍未完成令人遺憾。

明年彰化縣一般性補助款分配到180億元，僅次於屏東，但平均每人只有1萬593元為全台次低，王惠美感嘆，難道在中央眼中，彰化人是二等公民?還是縣籍立委沒有幫忙爭取?她呼籲中央，對於重大建設和補助經費，要用公平心對待彰化。

民進黨立委黃秀芳反擊，統籌分配款是國家財政問題，不可能將公民分等級，財政分配有嚴謹的制度，六都拿走六成五的統籌分配款，影響其他縣市分配由來已久，也經過多次修法，讓分配制度更完善、更公平。

黃秀芳指出，王惠美拿部分的數據操弄縣民情緒，質疑中央把彰化人當二等公民，質疑縣籍立委沒有幫忙爭取預算，她呼籲王惠美摸良心就事論事，不要噴口水。