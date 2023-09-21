中橫復建工程 中市盼比照南橫

921地震24周年，中橫公路中斷至今，立委江啟臣要求國發會加速中橫復建可行性評估審查，送行政院核定；台中市長盧秀燕也要求中橫復建工程比照南橫，由國家投入預算復建，恢復全線人車通行。

公路總局谷關工務段表示，中橫公路修復計畫已送國發會審查，初步經費208億元，盼比照蘇花改，取得最佳路線完整規畫，不用逐段修復。初估最佳路線工期約8至10年不等，後續還須進入綜合性規畫、環評、用地取得等程序。

江啟臣說，中橫從921地震後中斷至今，2004年搶通前夕又受敏督利颱風侵襲，當時民進黨政府函示暫緩修復，梨山地區民眾想要一條安全回家的路，等了24年而不可得，成了居民心中永遠的痛。

盧秀燕昨天到梨山視察，沿路也被管制，更能體會居民不便。她說，中橫公路目前先做山林保護，防止山壁崩落，現在勉強可管制通行，但只補強和管制通行也不是辦法，應比照南橫模式，由國家提撥預算修復，恢復全線人車通行。

2008年行政院核定中橫便道搶通計畫，2012年5月完工，以管制方式供梨山地區民眾急救、救難等基本維生需求之用，讓梨山居民不用再遠繞宜蘭。2019年公路總局啟動復建工程可行性評估，2023年2月將可行性評估報告陳報行政院，但到今年5月仍無下文，江啟臣要求國發會儘速完成審查程序，不要拖延。

交通部7月3日將可行性研究修正報告再次報國發會審查，國發會於9月兩度會商，討論全線復建可行性，初步共識「兼顧人民通行及減輕環境衝擊，擬分階段逐步推動改善」。

江啟臣說，南橫花了13年130億元完成復建，中橫復建紙上談兵24年。梨山居民自嘲是被政府遺忘的孤兒。如果中橫便道能夠恢復省道規格與安全係數，除了改善梨山地區交通，公路總局員工也能減少搶修時的風險。