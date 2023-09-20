台中送水管線改接工程停水33小時 傍晚5時已提前復水

台灣自來水公司為配合台中市政府在潭子區的砌石護岸改建箱涵及道路拓寬工程，進行管徑1千公釐送水管線改接工程，昨日起停水33小時，因施工順利，今傍晚5時已全面復水，比預期提前1小時。

台水說，原預定停水時間是19日上午9時起至今天下午6時，但傍晚5時已全面復水。復水初期原架設之臨時加水站仍將持續維持巡迴補水作業，至供水全面穩定後再予撤除，如有個別用戶用水設備因氣塞等問題，造成無法進水，或其他用水問題可打1910免付費電話洽詢。

總經理李丁來說，為提高施工效率，降低用水衝擊，此次一併辦理北屯路管徑1350公釐送水幹管檢修工程，施工前經多次會議討論與協調，詳細沙盤推演，在相關單位通力合作下順利完工，感謝台中市政府大力協助和用戶的諒解，使相關改善工程順利完成。