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台中107家工具機業者漢諾威參展 經發局長親往助陣及城市交流

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
張峯源代表市長盧秀燕向漢諾威市長Thomas Hermann致意，表達期待未來城市間可互相交流之意。圖／台中市政府提供
張峯源代表市長盧秀燕向漢諾威市長Thomas Hermann致意，表達期待未來城市間可互相交流之意。圖／台中市政府提供

舉辦中的德國漢諾威工具機展，台中有107家業者參加，為協助業者擴大商機，展現台中工具機產業在世界的重要性，經濟發展局長張峯源特別赴德國參加台灣館開幕記者會，並擔任工具機產業論壇與談人，直接向多國媒體介紹台中工具機產業發展，鞏固產業的國際供應鏈關鍵地位。

在記者會以及台灣之夜的國際交流活動，漢諾威市長Thomas Hermann也出席，張峯源代表市長盧秀燕向其致意，表達期待未來城市間可互相交流，另亦向駐德大使謝志偉協助台中企業參展表達謝意。

這是漢諾威工具展在疫情後首次舉辦，有多家台中大廠展出具備多樣加工性能之高端機型、巨型車床、智慧自動化解決方案、高精度精密零組件及最新智慧製造技術等，與歐美日等地國際大廠同台較勁。

張峯源一一至程泰集團、三鋒機器工業、群祐機械、上銀科技、哈伯精密、盈錫精密工業、源潤豐鑄造、永進機械工業、七駿科技及台中精機廠等攤位拜訪。

張峯源說，台灣是「工具機王國」，此次參展廠商共144家，台中業者即佔有107家，顯示台中市為工具機產業生產重鎮。工具機產業因地緣政治風險、終端需求疲軟及全球通膨等影響，影響買氣，另也需面對AI及淨零碳排等世界趨勢，需不斷創新研發，掌握關鍵技術，以提升自製能力，才能立足全世界。

他說，市府以「前店及後廠」策略推動產業前進，「前店」強化台中產業展銷能力，興建中的台中國際會展中心將於114年正式啟用；「後廠」則積極推動各項計畫協助在地業者擴大投資及轉型升級，包含公私協力加速開發產業園區，解決擴廠所需要的空間與土地，同時推動智慧製造人力培育及研發補助等，多管齊下積極促成技術供應鏈，鞏固優良後廠根基及供應鏈關鍵地位。

台中市經濟發展局長張峯源（右）赴德國參加德國漢諾威工具機展，並與三鋒機械人員合影。圖／台中市政府提供
台中市經濟發展局長張峯源（右）赴德國參加德國漢諾威工具機展，並與三鋒機械人員合影。圖／台中市政府提供
台中市經濟發展局長張峯源（左）赴德國參加德國漢諾威工具機展，並與哈伯精密公司許雅涵（中）、許富翔合影。圖／台中市政府提供
台中市經濟發展局長張峯源（左）赴德國參加德國漢諾威工具機展，並與哈伯精密公司許雅涵（中）、許富翔合影。圖／台中市政府提供

台中市 盧秀燕 謝志偉

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