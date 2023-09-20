台灣好行密度最高在南投 搭配聯名悠遊卡暢遊最省錢

南投縣政府串連台灣好行，今天推出「南投好行卡」，南投縣有全台最密集的台灣好行路線，串連日月潭、清境、溪頭等重要景區，首波限量「卡娜赫拉的小動物」聯名悠遊卡，可暢遊6條台灣好行路線， 體驗南投美景方便更環保。

南投副縣長王瑞德說，購買南投好行卡，首次憑卡上車，即享台灣好行合作路線3日內無限搭乘，首次發卡更邀來「卡娜赫拉的小動物」發行限量聯名悠遊卡；一卡可遊遍日月潭、清境農場、溪頭等風景區及29處景點。

南投縣政府鼓勵以節能減碳方式旅遊，深度體驗南投生態、文化、美食。這次結合客運、悠遊卡推出「南投好行卡」，即日可在網路和南投客運、台中高鐵站通路購買，首波限量1千張。

南投縣觀光處表示，遊客搭乘台灣好行遊南投，若從台中出發，安排日月潭、清境、溪頭、水里、車埕3日遊程，加上聯名悠遊卡，花費僅需1045元；若使用「南投好行卡」，只要550元就可以享3日無限次搭乘指定台灣好行路線，相當於52折優惠，玩更多省更多。

王瑞德說，南投縣台灣好行路線最多，目前有埔里、清境、日月潭、溪頭、車埕、東埔、雙龍、瑞龍等路線，不但串接各風景區，也讓南投成為全台最密集完整的台灣好行交通網，帶上南投好行卡，南投景點暢通無阻。

悠遊卡董事長林志盈說，「南投好行卡」非常實用，外觀也十分吸睛，縣府繼南投燈會後，再度與「卡娜赫拉的小動物」合作，限量聯名套卡極具蒐藏價值。