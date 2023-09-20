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縣長選舉延長賽？彰化普通統籌分配稅款 王惠美、黃秀芳論戰

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
財政部公布明年度各縣市普通統籌稅款，彰化縣是六都之外的人口最大縣，彰化人均1萬593元為全台次低，僅略勝新竹縣的9492元，對此彰化縣長王惠美在臉書發長文抱不平。報系資料照
財政部公布明年度各縣市普通統籌稅款，彰化縣是六都之外的人口最大縣，彰化人均1萬593元為全台次低，僅略勝新竹縣的9492元，對此彰化縣長王惠美在臉書發長文抱不平。報系資料照

財政部公布明年度各縣市普通統籌稅款，彰化縣是六都之外的人口最大縣，彰化人均1萬593元為全台次低，僅略勝新竹縣的9492元，對此彰化縣長王惠美在臉書發長文指出，難道在中央眼中，彰化人是二等公民？呼籲中央不能大小眼；對此民進黨立委黃秀芳反擊指出，理性議題卻被王縣長用數據做情緒操弄，雙方筆戰。

王惠美指出，各縣市對普通統籌稅款和一般性補助款的分配問題，一直爭議不休。賴清德副總統在擔任台南市長任內，要求當時的馬英九總統，要修改財政收支劃分法；後來換成民進黨執政，賴副總統擔任行政院長時，也宣示要推動財劃法的修改，但這麼多年過去了，財劃法的修法仍未完成，著實令人遺憾。

這次彰化縣一般性補助款分配到180億，雖僅次於屏東，但統籌稅款加一般性補助款，平均每人分配金額是2萬5154元，在六都之外，只略多過新竹縣市，是倒數第3名的縣市。

王惠美感嘆，難道在中央眼中，彰化人是二等公民? 還是縣籍立委沒有努力幫忙爭取?呼籲中央，對於重大建設和補助經費，要用公平心對待彰化。

這屆縣長選舉曾與王惠美交手的立委黃秀芳對此也發聲指出，統籌分配款是國家財政問題，縣籍立委就曾一起到中央，向中央喊話爭取更多的預算。

她說，國家的財政並非兒戲，全國公務人員依法行政，不可能將公民分等級，財政分配有嚴謹的制度，六都拿走六成五的統籌分配款，影響各縣市分配到的統籌分配款結構，制度由來已久，也經過多次修法，讓分配制度更完善、更公平，是六都之外許多縣市民眾的想法。

黃秀芳指出，王縣長拿部分的數據來做情緒操弄，質疑中央把彰化人當二等公民，質疑縣籍立委沒有努力幫忙爭取預算，呼籲王縣長摸良心就事論事，不要噴口水。

彰化縣長王惠美在臉書發長文對於彰化統籌分配稅款抱不平，立委黃秀芳也提出論點反擊。報系資料照
彰化縣長王惠美在臉書發長文對於彰化統籌分配稅款抱不平，立委黃秀芳也提出論點反擊。報系資料照

王惠美 黃秀芳

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