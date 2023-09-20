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「中部北極星」水湳轉運中心上梁 中市：進度超前近2成
台中水湳經貿園區建設日趨完善，水湳轉運中心乘載當地交通疏流重要任務，去年9月開工，如今實際進度已完成46.3%，較預定日程超前，今舉行上梁儀式；交通局長葉昭甫表示，硬體結構即將完成，預計2026年完工啟用。
台中水湳轉運中心規畫地上4層、地下3層，供應公共運輸乘、停車、商業機能的多功能建築，其中地下層為立體停車場，地面層供市區公車使用、國道客運月台、商業空間及辦公空間，日後將提供42席國道客運、12席市區公車月台，以及614席汽車、1253席機車、604席自行車停車空間。
葉昭甫說，水湳轉運中心地下各層為RC(鋼筋混凝土構造)，並以SRC(鋼骨鋼筋混凝土構造)轉接地面上SC(鋼構造)，上梁儀式代表主結構完成。
葉昭甫提到，廠商施作工程時，使用包含鋼承鈑鋪設樓板，節省鋼筋綁紮，及可回收的地錨工法，省去開挖區支撐，並大量使用鋼模及預組模板，提高施工精準度等，大幅超前工程進度。下一階段將進行內部結構及地下室裝修工程。
交通局表示，水湳轉運中心鄰近國道1號、台74線，完工後將整合國道客運、公車客運、捷運、計程車(共享運具)及iBike(綠色運具)等「五運」公共運輸工具，並規畫與捷運橘線共站設置，未來將成為旅客無縫轉乘、接駁的轉運核心。
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