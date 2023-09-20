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台16線砂石車違規肇事多 集集分局新增科技執法設備全天候取締

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
集集分局在台16線濁水溪沿線新增科技執法設備，全天候強勢取締砂石車各種違規行為。圖／集集分局提供
集集分局在台16線濁水溪沿線新增科技執法設備，全天候強勢取締砂石車各種違規行為。圖／集集分局提供

砂石車經常行駛於濁水溪沿線，常有違反禁駛、超速、超載違規肇事頻傳，統計今年已有380件砂石車違規，集集分局新增禁行車種（砂石車）科技執法設備，將於今年11月15日啟用，全天候24小時加強取締，未來執法設備將設置於台16線0公里及4.8公里處，雙向取締砂石車未依規定行駛。

集集分局表示，過去砂石車違規行駛於台16線，違規樣態以違反禁駛時間308件最多，其次是砂石滲漏11件，超載6件外闖紅燈、超速、爭道行駛等，更是時有所見，警方雖針對台16線易肇事路段、重要路口，持續規劃路檢守望勤務，全面執行取締工作，但受限人力，無法全天候巡守，多了科技執法設備的利器後，將可彌補砂石車利用砂石車偷跑行為，目前執法設備已驗收完畢，因而公告今年11月15日啟用。

南投縣道安會報過去多次決議，要求集集分局展開5次深夜取締勤務，針對台16線集集鎮、水里鄉等重要路段，以「不定時、不定點」方式執行取締，每年總有數百件違規件數，並強調警方執法不會間斷，但以今年已有380件取締砂石車違規來看，取締件數持續增加，其中以違反禁駛規定、超速、超載較多，嚴重影響當地居民的用路安全。

集集分局指出，過去台16線可通行時段為平日6至22時，其餘時段皆不可行駛，警方每月均規畫專責取締違規砂石車勤務，不定期實施強勢交通稽查，遏止不肖砂石車的違規行為，但還是有砂石車利用清晨深夜偷跑，因而增設科技執法設備全天候取締。

集集分局在台16線濁水溪沿線新增科技執法設備，全天候強勢取締砂石車各種違規行為。圖／集集分局提供
集集分局在台16線濁水溪沿線新增科技執法設備，全天候強勢取締砂石車各種違規行為。圖／集集分局提供
集集分局在台16線濁水溪沿線新增科技執法設備，全天候強勢取締砂石車各種違規行為。圖／集集分局提供
集集分局在台16線濁水溪沿線新增科技執法設備，全天候強勢取締砂石車各種違規行為。圖／集集分局提供

砂石 集集 科技執法 南投

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