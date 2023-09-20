影／彰化市長諷國民黨提名立委「阿沙布魯」 藍批：民進黨不罵人不會選

民進黨總統參選人賴清德彰化縣競選總部今天啟用，賴清德沒有到場，彰化市長也是競選總部總幹事的林世賢在台上演說時表示，黨內提名的4名立委有3個是現任的，表現優質，反倒國民黨提名的都是「阿沙布魯」，對此立委也是國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳯說，民進黨不能不會罵人就不會選舉，這樣只會離選民越來越遠。

林世賢說，這次總統選舉不只是四腳督，而是要和共產黨對抗，不可以大意，賴清德是國際肯定準備好的總統參選人；話鋒一轉，林世賢肯定四選區黨籍立委參選人，也說國民黨提名的都是「阿沙布魯」，並對著台下立委陳秀寳說，秀寳笑得很開心，因為她知道，對手跟我一樣做過首長，去地方打聽就知道了，「聽說帶行胎（台語「什麼都拿」）」不是真清廉」。

對此謝衣鳯說，選舉是君子之爭，民進黨已經是執政黨，選舉還是像過去樣子謾罵，難怪民眾大都希望政黨輪替，國民黨推出的立委參選人都是有民意基礎的，包括她自己立委身分，其餘當過議員、鄉鎮長，民進黨這樣的說法不會被認同。

代表國民黨與陳秀寳競選的阮厚爵指出，民進黨明顯是抹黑造謠，不會對號入座；他當過議員和鎮長，且是高票受到選民支持，民眾眼睛雪亮可以明辨真假是非。

賴清德彰化競選總部主任委員陳永昌今天也表示，彰化人口數約124萬人，非直轄市第一大縣，只要彰化贏，台灣就會贏，副總統賴清德之前在擔任行政院長和台南市長任內，施政成績有目共睹，這次選舉結果將影響台灣未來甚鉅。