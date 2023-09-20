影／台灣立妾曾合法、早期身分證是木片 潭子戶政正展出史料

台灣日治時期妾是合法配偶，日治時期的台灣身分證是木片牌，台中市潭子戶政所今天起到12月31日的「卷錄潭子･檔傳啓示-淬鍊潭仔墘世紀風華展」，台灣戶政業務百年來史料和珍貴照片與文物都可看到。

為推廣民眾檔案應用意識，讓民眾瞭解潭子在地文化特色與歷史演進過程，及戶政業務百年來如何因應時代潮流、民眾需求、環境議題而施行的改革，台中市潭子區戶政事務所籌辦「卷錄潭子･檔傳啓示-淬鍊潭仔墘世紀風華展」，今天在潭子聯合辦公大樓前廣場舉辦開幕活動，展期至今年12月31日止，有靜態展覽，潭子戶所首創戶政機關運用凱比機器人及傳統唸歌來宣傳檔案，融合傳統與現代創新的方式。

台中市民政局長吳世瑋表示，這次展覽包含戶政文物與地方人文特色的典藏資料，讓民眾和這些歷史過往對話，重新找回被遺忘的記憶。像是日治時期的門牌是叫做戶主牌，很多長輩雖然經歷過，但可能都已忘記。

潭子區戶政所主任蔡惠祝表示，這次展覽5大展區6大主題，從「檔案時光機」、「潭仔墘傳奇」、「守戶檔傳」、「時光記憶」、「檔我們同在一起」到「叫我第一名」，讓民眾一次可瞭解潭子的歷史演進、古今地名與在地文化。

在「守戶檔傳」展區，可看到各時期國民身分證、戶口名簿、戶籍登記簿頁、門牌、及文書工具等文物，及因為時代背景而經歷的婚姻制度與改名潮等；也透過跨機關與跨域合作蒐集很多區內經典老照片，搭配台灣佳能股份有限公司提供的歷代古董相機，和民眾一起話當年；若想瞭解潭子有哪些「第一」的史蹟，也可以在「叫我第一名」的展區找到答案。

展覽還有一大特色，展區的多種互動與情境模擬設施，古今地名大拼圖，將摘星山莊搬到現場的情境模擬設施供民眾拍照，為吸引各年齡層認識檔案，將檔案應用以唸歌方式編撰成劇本，並結合大明高中創作的素材圖片，以產、官、學三方合作剪輯成「檔案應用唸歌呼你知」宣導影片，與凱比機器人互動玩檔案小遊戲，成為檔案知識王與檔案配對王。