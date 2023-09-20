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影／天下雜誌民調台中蟬聯六都第一 盧秀燕：全體市民努力結果
天下雜誌最新民調出爐，台中市蟬聯六都第一。台中市盧秀燕今啟動為期2天和平專案，是今年第二度上山視察，展現重視山區教育與建設等決心。問及民調蟬聯第一，盧秀燕受訪歸功是全體市民各行各業共同努力的結果。
和平專案首站，盧秀燕走訪中坑國小參與馬術學成果展。會後接受媒體訪問，天下雜誌民調台中蟬聯六都第一，市長看法？
盧秀燕表示，這是全體市民的努力，一個城市能夠讓民眾滿意，各項施政受到肯定，絕對不是市長或施政團隊，一定是全體市民各行各業共同努力的結果。
盧進一步指出，很高興這幾年開花結果，但是有好的成績，更重要的是要繼續努力，我們要當孩子的榜樣，有好的成績不能懈怠，也不能因此自滿，更要努力服務市民，建設台中。
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