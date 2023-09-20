保安林地濫倒垃圾二嫌犯移送法辦 最重5年徒刑1500萬罰金

近年來，林地遭傾倒廢棄物案件頻傳，林業及自然保育署台中分署森林護管員巡視發現台中清水區海風段1217號保安林地內，被丟棄大量廢棄物，森林護管員在惡臭垃圾堆翻找線索，終於查獲二名嫌犯身分由警方移送法辦，二嫌將面臨最重5年，併科1500萬元罰金。

今年4月，林業及自然保育署台中分署一名森林護管員巡視途中發現清水區海風段1217號保安林地內，遭丟棄大量廢棄物，森林護管員連續2天頂著烈日、強忍惡臭在垃圾堆裡翻找線索，終尋得相關跡證，交由警方通知相關人等說明。

警方抽絲剝繭理出開設清潔公司的徐姓男子和他雇用的邱姓男子涉嫌違反廢棄物清理法，9月8日移送台中地檢署偵辦。

林業保育署台中分署表示，森林護管員巡視過程中發現林地內隱密的斜坡被堆置大量垃圾，他立即拍照存證，並爬下約2層樓高的坡地，在垃圾堆裡尋找跡證，林地裡的大量垃圾明顯可見有拆除裝潢工程及一般廢棄物，例如空調設備、隔熱泡棉、便當盒、電風扇、鍋碗瓢盆、汽車座椅等。

經過2天的搜尋，他終於找到跡證移交保安警察第七總隊第五大隊東勢分隊追查嫌犯。護管員苦笑表示，垃圾堆中的濃烈臭味、蒸騰熱氣及酸臭爛汁沾手已留下深刻記憶，希望民眾不要貪圖一時方便，隨意將垃圾傾倒於山林間。

為遏止隨意傾倒廢棄物於林地內歪風，維護自然環境並維持國土保安功能，台中分署歸納出轄內傾倒垃圾熱點，包含清水地區海風段1217地號、甲南段196地號及高北段56地號等13處，在熱點設置監視器，同時加強派員巡視，並與警方密切聯繫互相支援協助，配合台中市環境保護局加強監視器密度。

多管齊下合作查辦，今年已有15件立案調查，其中4件已依森林法裁處6萬元罰鍰，並有多件涉及事業廢棄物或有毒廢棄物則依違反廢棄物清理法移送地檢署偵辦。

林業保育署台中分署表示，隨意棄置垃圾於林地內，除破壞自然環境影響當地生態外，尚須面臨相關罰則，呼籲民眾勿隨意亂丟垃圾，一般廢棄物請交環保局回收，事業及有毒廢棄物應委託專業處理廠商清理，共同守護山林。