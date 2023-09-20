遭下毒學童 又被持刀威嚇

台中市某國小5月發生學生把有毒的黃金葛汁液，加入受害R學生水壺，飲用後導致身體不適，全案仍在調查中；上月底又傳出R生遭另名學生持美工刀威嚇，校方證實此事，已通報校安事件，行為人改線上上課，校方將加強輔導。

警方表示，受害學生與母親報案，遭同學持美工刀恐嚇，已依兒少保護案件通報；學校教師與行為學童已到案說明，經通報少年防制系統，後續由校方、社工等途徑處理。

台中市教育局長蔣偉民說，曾建議校方將相關學生分配到不同班級，並進行輔導，但校方未接納。朝陽科大社工系主任陳斐虹說，加害者不只一人，應進行全班輔導。

彰化師大輔導與諮商學系教授王智弘說，校方應輔導當事與旁觀學生，並處罰違規行為。明道大學教授江姮姬表示，雙方分開上課只是治標，應輔導建立不能傷害他人身體與權益觀念。

今年5月，該校A生與R生有摩擦，經導師調解後和解，A生後來與其他3人把黃金葛汁液加入R生水壺，R生飲用後身體不適；全案仍在調查程序中。上月底R生與另名學生有摩擦，R生在校遭另名學生持美工刀威嚇，R生向老師求助，當時無人受傷；此事經同校家長在臉書匿名揭露，引發討論。

校方表示，經校安通報，行為人已改採線上教學，待身心平穩才回班級，請教師加強巡堂；受害學生、家長尚未提出疑似霸凌案，本周將啟動調查。