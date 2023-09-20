聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭下毒學童 又被持刀威嚇

聯合報／ 記者余采瀅簡慧珍陳宏睿黃寅／台中報導

台中市某國小5月發生學生把有毒的黃金葛汁液，加入受害R學生水壺，飲用後導致身體不適，全案仍在調查中；上月底又傳出R生遭另名學生持美工刀威嚇，校方證實此事，已通報校安事件，行為人改線上上課，校方將加強輔導。

警方表示，受害學生與母親報案，遭同學持美工刀恐嚇，已依兒少保護案件通報；學校教師與行為學童已到案說明，經通報少年防制系統，後續由校方、社工等途徑處理。

台中市教育局長蔣偉民說，曾建議校方將相關學生分配到不同班級，並進行輔導，但校方未接納。朝陽科大社工系主任陳斐虹說，加害者不只一人，應進行全班輔導。

彰化師大輔導與諮商學系教授王智弘說，校方應輔導當事與旁觀學生，並處罰違規行為。明道大學教授江姮姬表示，雙方分開上課只是治標，應輔導建立不能傷害他人身體與權益觀念。

今年5月，該校A生與R生有摩擦，經導師調解後和解，A生後來與其他3人把黃金葛汁液加入R生水壺，R生飲用後身體不適；全案仍在調查程序中。上月底R生與另名學生有摩擦，R生在校遭另名學生持美工刀威嚇，R生向老師求助，當時無人受傷；此事經同校家長在臉書匿名揭露，引發討論。

校方表示，經校安通報，行為人已改採線上教學，待身心平穩才回班級，請教師加強巡堂；受害學生、家長尚未提出疑似霸凌案，本周將啟動調查。

台中市 教師 社工

延伸閱讀

國小生自學黃金葛汁毒害同學 學者：缺乏人權觀念

黃金葛下毒後再遭美工刀威嚇 專家：相關學生不合適同班

獨／國小生裝黃金葛汁下毒報復 再爆受害生「被同學持美工刀威嚇」

進口蛋爭議 中市全面稽查19家團膳業者蛋品來源

相關新聞

高風險違建拆除 台中挨批量太少

政治人物老家違建引發關注，台中市違建數量從2019年到2022年增加1.3萬件，六都排名第一，但高風險違建查拆除著重騎樓...

土石流慘埋4次 最悲情加油站重開張

卡努颱風「颱風尾」帶來驚人雨量，南投縣仁愛鄉受創嚴重，當地南豐村的「聖本篤加油站」，創下4度遭土石流滅頂記錄，堪稱「全國...

鹿江「雙語學校」缺外師？ 校方澄清

彰化首座公辦雙語學校「鹿江國際中小學」，每年招生都擠破頭，還得抽籤入學，近日有家長指出，國小部學生開學後，被改到與國中部...

遭下毒學童 又被持刀威嚇

台中市某國小5月發生學生把有毒的黃金葛汁液，加入受害R學生水壺，飲用後導致身體不適，全案仍在調查中；上月底又傳出R生遭另...

合歡山暗空公園受紅光影響 公路總局遷移電子看板

公路總局在昆陽停車場設電子告示牌，紅光充斥夜空，影響合歡山暗空公園觀星，公路總局中區養護工程分局今天指出，已請廠商先關閉...

國慶焰火試放人潮已塞爆 議員質疑：中市府規畫能因應國慶日？

國慶焰火今年選在台中中央公園施放，國防部昨試放5分鐘，藍綠民代皆指出，僅是試放，但中央公園四周交通在散場時，仍出現大量塞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦