土石流慘埋4次 最悲情加油站重開張

卡努颱風「颱風尾」帶來驚人雨量，南投縣仁愛鄉受創嚴重，當地南豐村的「聖本篤加油站」，創下4度遭土石流滅頂記錄，堪稱「全國最悲情的加油站」，也因此停業；經復建月餘，業者掛出「再悲情也要為您加油」巨幅布條，昨重新開張。

台14線埔霧公路是埔里往仁愛的主要道路，該路線71公里處旁的「聖本篤加油站」，周邊就是南豐村聚落，往來車流不少，這座加油站曾在921地震後隔年2月豪雨、2004年72水災、2008年辛樂克颱風時，3度遭土石流滅頂。今年8月卡努颱風「甩尾」重創仁愛鄉，鄉內多處爆發土石流、洪流，「聖本篤加油站」又遭滾滾泥流入侵，大量土石幾乎埋掉整座加油站，堪稱是「全國最悲情的加油站」。

經過1個多月復建，該加油站昨掛出巨幅紅布條，「再悲情也要為您加油」，宣告恢復營業。業者透露，已投入超過500萬整建，讓加油站恢復營業，但還有些問題，將持續改善硬體設施。

加油站表示，加油機已全面更新，油料經中油總公司檢驗合格，品質沒問題，但僅恢復供應無鉛汽油，柴油還未能供應，目前無法刷卡付款，得以現金消費。