高風險違建拆除 台中挨批量太少

政治人物老家違建引發關注，台中市違建數量從2019年到2022年增加1.3萬件，六都排名第一，但高風險違建查拆除著重騎樓有1193件，但垂直增建2層樓的出租套房、占用防火巷高密度違建僅拆除172件。議員批評，高風險違建拆除量少，暗藏風險。市府表示，違建查報量高，列管數就增加，明年將針對高風險違建專案拆除。

民眾黨主席柯文哲老家疑違建，柯家自行拆除，副總統賴清德老家違建引起討論。違建是都市沉痾，統計顯示，新北既存違建18.5萬件最多，其次為高雄12萬餘件，第三為台中10.3萬多件。

不過，從2019到2022年，六都違建增加最多的是台中市，過去5年增加1.3萬多件，增幅為15.28%；其次為桃園市4213件、台北市813件，新北市減少2022件、高雄市減少1667件、台南市減少67件。

中市審計處報告指出，影響公安的既存違建中，中市過去5年占用騎樓違建拆除1193件，但更危險的屋頂垂直增建2層樓以上出租套房拆除87件，占用防火隔間與屋頂連結的高密度使用違建拆除85件，數量偏少。

民進黨議員楊典忠說，建材推陳出新，讓違建案更複雜，新北、高雄違建不增反減，台中應加速拆除，高風險違建應優先處理。國民黨議員朱暖英說，違建有礙市容，更影響公安，有立即危險的違建應馬上拆除，新違建零容忍。

都發局表示，中市違建查報量僅次於新北，平均每年逾9千件，查報多列管數就多；中市「騎樓安學」專案，每年挑10條交通要道拆騎樓違建，拆除件數破千件。

稽查人員說，垂直增建、占用防火巷稽查不易，若當成出租套房、高密度使用，涉及承租戶搬遷、安置等問題，實務處理較複雜，無法說拆就拆。

都發局表示，過去5年列管的垂直增建2層樓違建915件、占用防火隔間違建575件，得逐一查報，將召開違建督導會報，跨局處認定危害公安標準與執行方式；明年起專案稽查高風險違建。