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彰化TPASS通勤月票購買人數翻倍 無限暢遊溪頭、騎單車也免費

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
台鐵員林車站目前僅有進出各一個TPASS專用道，以至於上下班時間會大排長龍，員林火車站預計本周就會裝好全部的TPASS，讓通勤民眾更方便。圖／民眾提供
台鐵員林車站目前僅有進出各一個TPASS專用道，以至於上下班時間會大排長龍，員林火車站預計本周就會裝好全部的TPASS，讓通勤民眾更方便。圖／民眾提供

TPASS通勤月票7月1日開始實施後，彰化通勤族購買定期票也大增，中彰投跨區定期票到8月底購買人數已達1萬6千多人，彰化縣境內定期票購買人數也從332人增加到827人，購買人數翻倍。

最近彰化火車站、員林火車站使用TPASS通勤月票人數大增，通勤民眾表示，最近上午上班時間在員林火車站的TPASS專用道甚至有大排長龍現象。

彰化縣政府交通處表示，TPASS定期票因應學生開學，及台鐵加入彰化縣都市內定期票服務行列，購買量的確大幅成長，999元的中彰投苗定期票7月底累計購買人數為9700人，到8月底已累計購買人數到16029人；699元的彰化縣內定期票至八月底累計購買人數為827人。

定期票因可無限次搭台鐵、捷運、公車外，騎台中YouBike或彰化MOOVO等公共自行車前30分鐘免費，買彰化境內的TPASS定期票搭縣內客運到南投溪頭一樣一票到底，因此愈來愈多民眾購買。

因使用TPASS定期票通勤族增加，台鐵彰化火車站目前5個出口均已設成TPASS出口，但員林車站目前僅有進出各一個TPASS專用道，以至於上下班時間會大排長龍，員林火車站站長林憲堂表示，預計本周員林站就會裝好全部的TPASS，讓通勤民眾更方便。

TPASS 彰化

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