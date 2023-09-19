快訊

撐過921大地震的房屋較堅固？專家：錯了！深藏三大危險因子

為社會紛擾道歉但堅不認錯 陳吉仲：進口蛋政策完全正確

南基醫院第三任院長張尚文就職 南基擴建計畫明年動工

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
彰基院長陳穆寬（左）授印給南基院長張尚文（右）。圖／南基醫院提供
彰基院長陳穆寬（左）授印給南基院長張尚文（右）。圖／南基醫院提供

南投基督教醫院今天新任院長就職，由出身南投縣中寮鄉的張尚文醫師接任。張尚文表示，很高興能回故鄉服務，會帶領南基團隊做好社區醫療，並提供偏遠地區醫療服務。民眾關切南基醫院擴建計畫，預計最快明年動工。

南基醫院第三任院長就職，由彰基董事長吳瑞鵬授職、彰基院長陳穆寬授印給南基新任院長張尚文，南投縣衛生局長陳南松、南投市長張嘉哲、立委蔡培慧及南投地檢署檢察長黃元冠到場觀禮，肯定南基醫院對南投醫療的貢獻，期盼在張尚文帶領下，提供南投縣民更好的醫療服務。

張尚文48歲，在神經外科擁有豐富學術和臨床經驗，參與多項國內外研究計畫和學術交流，同時負責彰基神經外科教學和培訓。

張尚文說，他是中寮鄉子弟，過去長時間在彰基服務，這次回到南投服務鄉親，對他來說，是榮幸也是責任。他感謝前兩任院長在南投社區醫療打下根基，南基也深入偏遠地區醫療。今年更配合縣政府成立水里急診救護站，並推動信義鄉防疫及保健工作。

他將致力推動南基醫院多項發展計畫，包括提升醫療品質、培育優秀醫療人才、擴展與社區的合作，以及增強醫療資源。

南投基督教醫院在南投醫療服務近40年，初名為南雲醫院，創立於民國76年，民國84年遷至現址，92年與彰化基督教醫院合作，更名為南基醫院。南基醫院也在南投市南崗一路、民族路口投資55億元，計畫擴建為11層樓大型醫院，預計明年動工。

南基院長張尚文（左三）今天就職，他是中寮鄉子弟，將帶領南基團隊提供多元醫療服務。圖／南基醫院提供
南基院長張尚文（左三）今天就職，他是中寮鄉子弟，將帶領南基團隊提供多元醫療服務。圖／南基醫院提供

南投 衛生局 醫師

延伸閱讀

南投埔里也要有運動中心了 落腳最精華文教區

南投巨峰葡萄豪雨「開口笑」 現金救助每公頃10萬元

影／驚悚畫面曝！南投移工見警逃跑「墜落深谷」 目睹民眾驚呼：夭壽啊

影／可怕！4噸重落石掛山壁 南投明天起封路清除

相關新聞

彰化TPASS通勤月票購買人數翻倍 無限暢遊溪頭、騎單車也免費

TPASS通勤月票7月1日開始實施後，彰化通勤族購買定期票也大增，中彰投跨區定期票到8月底購買人數已達1萬6千多人，彰化...

彰化抓噪音車！139縣道飆出高分貝 宛如救護車經過被重罰

彰化打擊噪音車，在縣內多處熱點採用移動式設備不定時、不定點執行取締，成案率達全國第3，今年甚至在139縣道量測到噪音最高...

中秋快來「糕餅之都」！中市府搜百品牌推「月餅地圖」

中秋佳節將至，台中糕餅遠近馳名，更被稱作「糕餅之都」，面對琳瑯滿目的的品項，中市經發局推出「台中中秋月餅地圖」，匯集28...

南投埔里也要有運動中心了 落腳最精華文教區

南投縣無國民運動中心，南投市、草屯已確定地點籌備興建，埔里仍在覓地，但初步選定身心障礙福利復健服務中心周邊公有地，縣府今...

台中港尾橋改建遲1年未通車…民怨難出入 高公局：年底完工

交通部高速公路局辦「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」，盼抒解國道一號在台中都會區大量車流，但因強化護岸工程，影響...

台中上楓圖書館升級淨零示範場域 一年激省8萬度電

台中市上楓圖書館為全國首座「節能、儲能、創能」的智慧節能圖書館，建置能源管理系統、儲能系統及太陽光電等微電網系統，預估年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦