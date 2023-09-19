南基醫院第三任院長張尚文就職 南基擴建計畫明年動工
南投基督教醫院今天新任院長就職，由出身南投縣中寮鄉的張尚文醫師接任。張尚文表示，很高興能回故鄉服務，會帶領南基團隊做好社區醫療，並提供偏遠地區醫療服務。民眾關切南基醫院擴建計畫，預計最快明年動工。
南基醫院第三任院長就職，由彰基董事長吳瑞鵬授職、彰基院長陳穆寬授印給南基新任院長張尚文，南投縣衛生局長陳南松、南投市長張嘉哲、立委蔡培慧及南投地檢署檢察長黃元冠到場觀禮，肯定南基醫院對南投醫療的貢獻，期盼在張尚文帶領下，提供南投縣民更好的醫療服務。
張尚文48歲，在神經外科擁有豐富學術和臨床經驗，參與多項國內外研究計畫和學術交流，同時負責彰基神經外科教學和培訓。
張尚文說，他是中寮鄉子弟，過去長時間在彰基服務，這次回到南投服務鄉親，對他來說，是榮幸也是責任。他感謝前兩任院長在南投社區醫療打下根基，南基也深入偏遠地區醫療。今年更配合縣政府成立水里急診救護站，並推動信義鄉防疫及保健工作。
他將致力推動南基醫院多項發展計畫，包括提升醫療品質、培育優秀醫療人才、擴展與社區的合作，以及增強醫療資源。
南投基督教醫院在南投醫療服務近40年，初名為南雲醫院，創立於民國76年，民國84年遷至現址，92年與彰化基督教醫院合作，更名為南基醫院。南基醫院也在南投市南崗一路、民族路口投資55億元，計畫擴建為11層樓大型醫院，預計明年動工。
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