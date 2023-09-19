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彰化抓噪音車！139縣道飆出高分貝 宛如救護車經過被重罰

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化打擊噪音車，在縣內多處熱點採用移動式設備不定時、不定點執行取締，成案率達全國第3。圖／彰化環保局提供
彰化打擊噪音車，在縣內多處熱點採用移動式設備不定時、不定點執行取締，成案率達全國第3。圖／彰化環保局提供

彰化打擊噪音車，在縣內多處熱點採用移動式設備不定時、不定點執行取締，成案率達全國第3，今年甚至在139縣道量測到噪音最高的超標車輛達98.7分貝，相當於救護車音量，超過標準達12.7分貝，彰化環保局依法裁罰最高額度3600元。

彰化縣目前有5套聲音照相科技執法設備，包含2套移動式及3套固定式設備，在跨縣市延伸到台中市、南投縣的主要道路上如台1線、139縣道設有固定式設備，可以24小時不間斷連續監測，取締效益達移動式的2倍以上，彰化環保局說，彰化縣設置數量為中部縣市最多，今年底將再增加3套固定式設備。

環保局也表示，針對縣轄內噪音車輛出沒熱點路段包含彰化市公園路、金馬路、彰南路；員林市員林大道、山腳路；溪湖鎮員鹿路等，採用移動式設備不定時、不定點執行取締，透過全面掌握陳情熱區、有效佈點來提升移動式聲音照相科技執法績效。

因噪音車輛具備機動性高、易跨區移動的特性，彰化環保局針對橫跨彰化、南投的139縣道在暑假期間啟動聯防取締，共執行12場環、警、監聯合稽查，攔查數達617輛次、聲音照相科技執法15場次，共開罰19輛次、通知到檢45輛次。

彰化今年到7月底也已執行環、警、監聯合稽查13場次，攔查車輛497輛次、聲音照相科技執法40場次，共開罰27輛次、通知到檢96輛次，透過多管齊下的執法，今年度整體取締績效為去年同期1.4倍。

彰化環保局指出，已依據噪音管制法第8條公告「經噪音檢(查)驗合格之車輛不得使用未認證之排氣管致妨害安寧」，違反者不需再進行噪音測定，將逕行依噪音管制法處3000元至3萬元罰鍰，同時配合環保署裁罰基準修正，針對夜間時段經檢測超過噪音管制標準者，直接裁罰法定最高金額3600元。

彰化抓噪音車，今年到7月底已執行環、警、監聯合稽查13場次，攔查車輛497輛次、聲音照相科技執法40場次，共開罰27輛次。圖／彰化環保局提供
彰化抓噪音車，今年到7月底已執行環、警、監聯合稽查13場次，攔查車輛497輛次、聲音照相科技執法40場次，共開罰27輛次。圖／彰化環保局提供

噪音 科技執法

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