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中秋快來「糕餅之都」！中市府搜百品牌推「月餅地圖」

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市經發局推出「台中中秋月餅地圖」，匯集283家店家，並有交通路線，從百年老店到新興品牌，方便民眾選購心儀的月餅。圖／中市經發局提供
中市經發局推出「台中中秋月餅地圖」，匯集283家店家，並有交通路線，從百年老店到新興品牌，方便民眾選購心儀的月餅。圖／中市經發局提供

中秋佳節將至，台中糕餅遠近馳名，更被稱作「糕餅之都」，面對琳瑯滿目的的品項，中市經發局推出「台中中秋月餅地圖」，匯集283家店家，並有交通路線，從百年老店到新興品牌，讓民眾一目了然，方便快速選擇心儀的糕餅。

經發局表示，民眾每逢中秋節，常面臨「月餅買哪家？」的難題，此次推出「台中月餅地圖」，就是為了讓民眾「一圖掌握」台中糕餅資訊，除滿足採買需求，更可當作旅遊導覽，讓喜好糕餅的民眾來場「糕餅之旅」。

經發局說，此次地圖以販售中秋月餅的糕餅店家、烘焙坊為主，含「台中三大餅窟」中區自由路、豐原及大甲在內，全市共283間店家，常見的傳統月餅、小月餅、蛋黃酥、鳳梨酥、綠豆椪、芋頭酥、廣式月餅或融入創意作法及特殊口味餡料，應有盡有。

城區集中在中區、西區、東區、西屯及南屯，包含陳允寶泉、新太陽堂餅店、嘉味軒、林信一福堂、元明商店、洪瑞珍、俊美、不二糕餅、丰丹及林金生香等知名品牌；海線以大甲、清水及梧棲居多，包含阿聰師、裕珍馨、喜利廉、梧棲小鎮、林異香齋等，以融入在地食材芋頭，獨創奶油酥餅、杏仁薄餅及鹹蛋糕為特色。

山線以豐原及神岡為主，百年老店林立、保留傳統工法及經典美味，包含崑派、社口犂記、老雪花齋、寶泉等；而屯區太平及大里也有眾多選擇，口味樣式多元，如聯翔、鮮味珍、榮記顏新發、微笑天使烘焙坊等。

月餅 中秋節 台中市

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