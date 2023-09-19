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南投埔里也要有運動中心了 落腳最精華文教區

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里鎮藝文中心對面約1500坪國產署土地閒置，地方盼縣府協助尋求與國產署合作興建收費停車場。記者賴香珊／攝影
南投埔里鎮藝文中心對面約1500坪國產署土地閒置，地方盼縣府協助尋求與國產署合作興建收費停車場。記者賴香珊／攝影

南投縣無國民運動中心，南投市、草屯已確定地點籌備興建，埔里仍在覓地，但初步選定身心障礙福利復健服務中心周邊公有地，縣府今會勘表示，將與公所合作推動，並把親子共融公園、寵物公園等同步納入規畫，後續再召開地方公聽會。

縣府指出，南投市、草屯的全民運動館確定落腳舊議會用地及草屯植物公園，而埔里為全縣第3大鎮，運動休閒需求性大，經與公所討論，初步鎖定鄰近鎮立游泳池、綜合球場、圖書館、藝文中心、身心障服務中心等文教區的周邊公有土地。

南投縣長許淑華今會同立委馬文君、鎮長廖志城等人會勘，許淑華說，埔里全民運動館預定地周邊是埔里市區最精華的體育文教區，且多為公有土地，會勘確定很適合規畫為休閒運動園區，縣府也已編列400萬元預算將進行可行性評估。

而埔里全民運動館擬使用八德路身心障中心附近約2公頃土地興建，範圍自現有的戶外網球場延伸至兒童遊戲區、中廣電台用地，網球場將納入運動館內，周邊游泳池、籃球場現地保留，靠近民權路的部分用地則供游泳池增加腹地改善之用。

立委馬文君、鎮長廖志城則表示，藝文中心對面約1500坪國產署土地，原有民間要投資蓋藝文飯店，後受疫情、不景氣等影響作罷，為免土地閒置，建議縣府協助尋求與國產署合作興建收費停車場，全民運動館完工後，也能支應停車需求。

許淑華則說，縣府將與公所充分合作推動興建全民運動館，並研議將親子共融公園、寵物公園等同步納入規畫，針對停車、場館分配位置等問題，後續會再召開公聽會徵詢各方意見，視在地需求進行整體考量規畫，並著手進行可行性評估。

南投縣長許淑華（左）今會同鎮長廖志城（右）等人會勘會勘埔里全民運動館預定地。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華（左）今會同鎮長廖志城（右）等人會勘會勘埔里全民運動館預定地。記者賴香珊／攝影
南投埔里全民運動館初步選址出爐，將落腳當地身心障中心周邊公有土地。記者賴香珊／攝影
南投埔里全民運動館初步選址出爐，將落腳當地身心障中心周邊公有土地。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華（左3）今會同立委馬文君（右3）、鎮長廖志城（左2）等人會勘會勘埔里全民運動館預定地。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華（左3）今會同立委馬文君（右3）、鎮長廖志城（左2）等人會勘會勘埔里全民運動館預定地。記者賴香珊／攝影

運動 埔里 南投

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