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台中港尾橋改建遲1年未通車…民怨難出入 高公局：年底完工

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
交通部高速公路局辦「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」。圖／高公局二分局提供
交通部高速公路局辦「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」。圖／高公局二分局提供

交通部高速公路局辦「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」，盼抒解國道一號在台中都會區大量車流，但因強化護岸工程，影響港尾橋改建工程，原定去年9月完工，迄今卻仍未開放通車，影響周邊住戶生活。高二分局表示，年底前一定可以如期完工，開放港尾橋通車。

台中港尾橋位於中清路上，肩負連接大雅、市區等大量車流，加上經過國一、台74線，為台中交通重要樞紐，高公局辦「國1銜接台74線工程」，盼疏通車流，但卻間接影響到港尾橋改建工程通車時間，較原定通車時間延遲近1年，至今仍未通車，影響附近居民生活，立委張廖萬堅今邀集相關單位會勘。

張廖萬堅表示，因為施工後阻斷居民通道，生活很不方便，才接獲民眾陳情，本以為去年九月底可以通車，卻又因增加擋土牆及變更工程設計，導致施工期程二度延宕。港尾橋周邊多為農業區，社區座落其中，施工期間阻斷部分聯絡巷道，出入須繞路非常不便。

高公局第二新建工程分局表示，考慮安全問題，相關引道及擋土牆等工程變更設計，工期才會再次延宕。以目前進度，確定今年底前一定通車。另外，居民反應爭取設置隔音牆、連絡巷道復原工程品質等問題，都會依民眾建議施作。

高二分局表示，港尾橋南側引道擋土牆長度，因從86公尺變更至195公尺長，提升幅度約126%，調整後同步強化港尾路線型安全設計，且今年上半年雨季頻率高，為確保施工安全，採逐段施工，影響期程，南側引導評估增加約3個月時間，年底前定可如期完工，開放港尾橋通車。

張廖萬堅表示，今天會勘目的就是向地方說明，國道一號高架銜接台74號完工後，港尾地區的塞車情形會大大降低，針對港尾橋一帶設計變更造成的影響，包含噪音偵測、有無工程損鄰等情事，施工單位都要很完整的向地方說明。

張廖萬堅提到，他也要求工程單位和港尾里里長楊忠義建立個反應群組，方便即時反映問題，能改善的立即改善。

立委張廖萬堅表示，港尾橋改建本以為去年九月底可以通車，卻因高公局工程二度延宕，影響民眾生活。圖／張廖萬堅提供
立委張廖萬堅表示，港尾橋改建本以為去年九月底可以通車，卻因高公局工程二度延宕，影響民眾生活。圖／張廖萬堅提供
立委張廖萬堅表示，港尾橋改建本以為去年九月底可以通車，卻因高公局工程二度延宕，影響民眾生活。圖／張廖萬堅提供
立委張廖萬堅表示，港尾橋改建本以為去年九月底可以通車，卻因高公局工程二度延宕，影響民眾生活。圖／張廖萬堅提供
交通部高速公路局辦「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」。圖／高公局二分局提供
交通部高速公路局辦「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」。圖／高公局二分局提供

張廖萬堅 國道 台中市

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