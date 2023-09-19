影／中彰投聯手強力「抓噪」 開罰熱點路段曝光

為維護中部地區居民生活品質，中彰投聯手透過聯合稽查、聲音照相科技執法、受理檢舉通知到檢等取締手段，共同打擊噪音車，聲音照相更於3縣市執行近千場次，告發成案率居全國之冠，優於其他區域，也將持續增加聲音照相設備。

南投縣環保局指出，中彰投同屬一個生活圈，交通往來便捷，噪音車易於3地間流竄，為此強化縣市間合作，透過聲音照相科技執法、環警監聯合稽查、受理檢舉通知到檢等手段加強取締，並於今天展現中彰投近年共同打擊噪音車的成果。

南投縣環保局長李易書說，聲音照相科技執法2021年上路，於中彰投縣市執行近千場次，取締達2272輛次，平均每場次有0.81輛次的告發案件，成案率居全國之冠；透過聲音照相通知疑似高噪音車輛受檢1524件，超出其他區域近3倍。

今年中彰投3縣市更於暑假期間，針對跨區域的高噪音車輛出沒熱點加強辦理聯合稽查，於南投與彰化交界的139線道、貫穿台中市及彰化縣的74快速道路周邊等路段共攔查1245輛次，共開罰141輛次，也有效遏止「炸街」與飆車行為。

台中市環保局副局長商文麟表示，夜間噪音嚴重干擾民眾作息，台中因此針對噪音車取締的科技告發設備，將在今年底前增加至11套，並已建置布設20組簡易式聲音監測站，未來也將繼續透過縣市串連平台，甚至同步執法來增強稽查能量。

彰化縣環保局長江培根則說，針對具機動性強的移動汙染源，就須透過區域聯防、縣市合作加強執法，彰化目前有5套聲音照相科技執法設備，今年底還會再增加3套，近年更透過民眾陳情、環境背景音量等收集分析噪音熱點來進行布點稽查。

李易書也提到，目前有4套聲音照相設備，今年底前再增設2套，持續針對草屯中正路及碧山路、名間南田路及員集路、南投市八卦路及東山路、埔里中山路、集集中集路、中寮永平路、竹山大智路等噪音車輛出沒熱點路段進行稽查。