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蔡其昌爭取水保署全額補助 大甲農路改善100日完工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌今天邀相關單位，到台中市大甲區東明路旁農路會勘。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今天邀相關單位，到台中市大甲區東明路旁農路會勘。記者游振昇／攝影

台中海線地區許多人仰賴農路進出通行，但許多農路路小、年久失修，臨路側溝也未整理，立法院副院長蔡其昌今邀相關單位到大甲區東明路旁農路會勘，爭取水保署全額補助工程420萬經費，改善大甲區幸福里東明路旁農路、太白里新興段農路及外埔區水美南段農路，工期100日曆天。

立法院副院長蔡其昌今天邀集農業部農村發展及水土保持署台中分署、台中市議員施志昌、大甲區公所、大甲區幸福里長林晨彬及太白里長游招滿等人到大甲區東明路旁農路會勘，爭取水保署全額補助工程新420萬經費，改善大甲區幸福里東明路旁農路、太白里新興段農路及外埔區水美南段農路，期盼解決地方民眾問題，維護地方用路人的安全。

蔡其昌表示，鄉下地方的一條小農路，對於政府來講或許是很小的事，但是對鄉親而言這是每天生活的大事，這次中央稅收比較有餘裕，爭取多一點的預算解決農路問題。今天會勘多條破損嚴重、容易造成通行危險的農路，爭取水保署全額補助經費改善，預計將大甲太白里、幸福里及外埔多條的農路，讓農民有一條安全回家的路。

幸福里長林晨彬說，謝謝副院長蔡其昌有聽到人民的心聲，雖然只是一條小小的農路，副院長仍親自會勘，期盼這次改善後，對於鄉親出入安全應該有很好的改善。

農業部農村發展及水土保持署台中分署副工程司林中正表示，此次工程預計改善大甲區幸福里東明路旁農路、太白里新興段農路及外埔區水美南段農路，總經費420萬元，工期100日曆天。

蔡其昌 農業部 立法院 台中市

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