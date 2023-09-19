彰化愛閱樂讀節全面啟動 84場活動設定全齡閱讀
2023彰化愛閱樂讀節明（9月20日）在縣內公立圖書館同步登場，規畫八大主題、84場閱讀活動，各年齡層都能找到適合自己參與的活動場次，文化局為此備妥閱讀禮袋、43吋液晶電視等好禮，要送給參加系列活動並符合領取資格的民眾。
文化局今天在縣立圖書館舉辦彰化愛閱樂讀節，縣長王惠美、彰化縣親職福利服務協會理事長謝靜滿、磺溪文學獎「特別貢獻獎」得主康原和詹明儒等人，出席開幕典禮。王惠美說，今年彰化愛閱樂讀節主題為「閱讀玩很大」，希望透過玩繪本、玩桌遊、閱讀立體書、樂齡學習等活動寓教於樂，翻轉民眾的學習體驗。
今天「彰化學專區」在縣立圖書館3樓揭牌，陳列徵集有關彰化的各類書籍約4千冊，文化局協同各鄉鎮市立圖書館同時成立「特色館藏專區」，依據各館屬性、人文自然環境特色，陳列獨特豐富的館藏。
彰化愛閱樂讀節9月20日至11月10日期間，家長為未滿6歲幼童首辦借書證並借閱5本書，即可領取閱讀禮袋，限量7880分；民眾參加彰化愛閱樂讀節系列活動或註冊彰化縣公共圖書館APP、辦證、借書，即可參加「抽獎趣~集點抽好禮」，有希望帶回43吋液晶電視、掃地機器人、平板電腦等獎品。
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