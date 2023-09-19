中市青年模擬聯合國培訓營 資深媒體人李四端擔任講師

為建構青年學子國際視野及領導力，台中市府攜手東海大學於今年11月11日至12日舉辦第三屆「台中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營」，由關注國際新聞的媒體人李四端擔任講師，將自身實戰經驗教授給學員，活動即日起報名至10月13日止。

台中市副市長黃國榮表示，東海大學是中部知名及最國際化的學校之一，也是台中的驕傲，具備前瞻及國際化的眼光及專業，市府首次攜手東海大學共同辦理青年模擬聯合國暨國際議事培訓營活動，深具意義，相信能夠提供與會學員最豐富的學習體驗。

東海大學校長張國恩表示，活動將於11月11日與12日在東海大學校園內舉辦，邀請全國各地高中學子參與，今年活動內容精彩可期，除邀請知名媒體人李四端講授第一手實務經驗外，並將由東海大學教授林子立、國際學院院長幸雅各給與會學員指導，課程包含國際議事培訓、社交舞蹈教學等。

李四端表示，每個人自出生起，生活中的脈絡都離不開國際事務，包含交通、金融、環境乃至於國家安全，每一項都是與國際環境息息相關，牽一髮而動全身。他呼籲所有年輕人，把自己的視野擴展到全球、國際。

東海大學公共事務處表示，本次活動由該校公共事務處、國際學院、政治系共同安排國際關係專家、學者提供學術顧問諮詢和專業知識，包括議題研究、解決方案評估和政策建議，協助學子深度深入了解議題的本質。

此外，東海大學擁有來自50多個國家的國際學生，本次活動也將邀請來美國、捷克、英國的大學生擔任國際觀察員，讓高中生參與之餘，能真正與國際學生進行交流。