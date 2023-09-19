撕「行人地獄」標籤！中市交通局出招先改10大肇事路口

中市交通局針對10大易肇事路口，新增行穿線退縮、綠斑馬及庇護島、行人專用或早開時項等號調整，並持續滾動式檢視其他事故熱區、預警改善，透過時間、空間調整，分流人車，提升行人通行安全。

交通局邀集交通部公路總局、建設局、警察局、區公所等單位會勘，針對去年行人10大易肇事路口，積極討論行人肇事因素，於路口辦理行穿線退縮、設置庇護島、劃設綠斑馬、補繪行穿線、設置行人專用號誌或早開等交通管制方式。

去年10大易肇事路口，包含文心路河南路口、五義街與學士路口、台灣大道與東大路口、文心路與興安路口、文心路與熱河路口、逢甲路與福星路口、中山路與台灣大道口、學府路與雅潭路口、崇德路與三民路口、興祥街與中山路口等。

葉昭甫說，「行人早開時相」是針對車流量大、風險較大的路口，調整為行人綠燈號誌提早約5至10秒開啟，釋出行人優先通行時間，增加行人能見度，減少人車爭道；庇護島則可提供短暫停等空間、綠斑馬提高道路識別性，引導用路人行走方向，因應路況對症下藥，確實改善交通問題。

葉昭甫以烏日區中山路興祥街口舉例，中山路為台中市聯絡烏日市區、彰化的主要幹道台1乙線，路口臨近明道中學、捷運九張犁站、僑仁國小，行人眾多、車流動線複雜，經會勘後，已完成畫設綠斑馬線，公總台中工務段也將調整行穿線退縮及增設庇護島。

交通局也同時盤點市內學校、醫院、商圈、國民運動中心及20大公共運輸場站周邊的行人通行路口，目前已完成設置行人庇護島193處、退縮行穿線112處、標線型人行道127條、綠斑馬586處、123處行人專用時相及228處行人早開。

交通局指出，後續將持續滾動式檢討，因應各路口行人行車交通量及道路條件，逐步設置相關交管措施，提升行人通行安全；同時與各單位機關整合，保障行人的權益與安全。