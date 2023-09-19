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國小生自學黃金葛汁毒害同學 學者：缺乏人權觀念

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
黃金葛是居家最常見的盆栽，但汁液有毒，要避免誤食。記者陳雨鑫／攝影
黃金葛是居家最常見的盆栽，但汁液有毒，要避免誤食。記者陳雨鑫／攝影

台中市某國小高年級學生與同學相處發生摩擦，先後被注入黃金葛汁下毒、持美工刀追殺，校方已介入處理，涉嫌施暴的學生改為線上上課；學者認為校方應說明「人權」是有責任先尊重別人，別人才會尊重自己，同時從心理輔導和學生事務的兩大面向處理校園暴力行為。

台中市某國小高年級學生R與A、B兩名同學先後發生摩擦， A生和3名同學上網查黃金葛汁液有毒，擠壓黃金葛汁液加糖，5月灌入R生水壺，R生喝下腹痛、頭暈，就醫後幸無生命危險；今年8月R生在活動中心打羽球，被B生持美工刀追殺，R生跑到老師辦公室求救，老師制止B生。學校啟動校安通報，也安排當事學生線上學習，不在原班上課。

彰化師大輔導與諮商學系教授王智弘今天指出，霸凌是持續的不友善或敵意行為，R生遭遇單次攻擊歸類為校園暴力，除了當事學生，目睹的學生會受負面影響產生心理創傷，學校應從兩大面向處理，第一是對當事者、旁觀學生進行心理輔導，第二是從學生事務的概念處罰違規行為。

王智弘說，如果兩大面向都處理好，可基於學生教育立場適當揭露校園暴力資訊，成為隨機教育的一環，化為學習正向的人際溝通與相處。

明道大學課程與教學研究所教授江姮姬表示，以前老師示範學習方法作為學生的學習標竿，現在學生會上網自學知識，因此老師必須調整教學觀念，指導學生使用數位工具應先建立數位人權觀念，而且小朋友缺乏人權觀念才去傷害別人，人權不是政治議題，而是「有責任先尊重別人，別人才會尊重我們。」、「人權是尊重別人，也要保護自己。」

江姮姬也表示，把當事者分開上課，下課時間他們可能再聚集，也可能再找R生施暴，分開上課只是治標，最重要的是心理輔導諮商老師介入，分別輔導滋事學生和受害學生了解人權的意義，及從數位工具學得知識不能侵害別人的身體和權益。

人權 台中市 彰化

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