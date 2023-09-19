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TPASS通勤尖鋒時段乘客大排長龍 員林火車站將加設專用道

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

TPASS通勤月票7月1日開始實施後，台鐵彰化火車站目前5個出口均已設成TPASS出口，但員林車站目前僅有進出各一個TPASS專用道，以至於上下班時間會大排長龍，員林火車站站長林憲堂表示，預計本周員林站就會裝好全部的TPASS，讓通勤民眾更方便。

通勤民眾表示，今天上午7點多從彰化市搭火車到員林火車站時，大家在Tpass專用道大排長龍，需等3到5分鐘才能出站，如果是要趕火車的，只有一個入口有TPASS，會心裡很急，實在應該快增加TPASS通行道。

林憲堂表示，員林車站目前TPASS專用道是進出各一，另還有非TPASS的自動閘門2進3出口，最近除了上午7點多上班上課時段TPASS專用道有排隊情況，不過大多約能在3分鐘就進出，其他時段大多不會壅塞。

林憲堂表示，員林車站預計本周就會把全部出入閘門都設TPASS，由於發現有些沒有持TPASS通勤月票的民眾也會跟著走專用道，或持社福卡需走TPASS專用道的老人家有時為了看儲值金額，也會多花通行時間，提醒在還沒完全裝設TPASS前，沒有TPASS通勤月票的民眾不必走專用道，可加快出入站。

台鐵員林車站目前僅有進出各一個TPASS專用道，以至於上下班時間會大排長龍，員林火車站預計本周就會裝好全部的TPASS，讓通勤民眾更方便。圖／民眾提供
台鐵員林車站目前僅有進出各一個TPASS專用道，以至於上下班時間會大排長龍，員林火車站預計本周就會裝好全部的TPASS，讓通勤民眾更方便。圖／民眾提供

TPASS 火車站 員林

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