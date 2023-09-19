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黃金葛下毒後再遭美工刀威嚇 專家：相關學生不合適同班

聯合報／ 記者余采瀅陳宏睿／台中即時報導
台中某國小五年級學生與同學爆發摩擦，夥同三名同學，將黃金葛汁液裝進水壺裡下毒報復。（本報資料照片）
台中某國小五年級學生與同學爆發摩擦，夥同三名同學，將黃金葛汁液裝進水壺裡下毒報復。（本報資料照片）

台中市某國小高年級學生今年5月夥同3名同學將有毒黃金葛汁液灌入另一同學水壺，受害學生喝了身體不適，未料過了3個月，受害生又傳出被班上另名學生持美工刀威嚇，幸無人受傷。專家表示，加害人跟被害人已不合適在同班上課，校方應在教學及課程安排上做適度調整。

校方表示，持美工刀學生確實有偏差行為，獲悉此事立即校安通報，行為人已抽離原班，改採線上教學，將持續輔導學生。

朝陽科技大學社會工作系主任陳斐虹表示，因加害人不只一人，學校應該介入瞭解事情的前因後果，也要瞭解加害人的動機，並加強全班輔導；另加害人跟被害人已不合適在同班上課，校方應在教學及課程安排上做適度調整。

台中市教育局長蔣偉民表示，黃金葛汁液事件後，教育局曾建議校方將相關學生分配到不同班級，並針對學生給予輔導，因為班級區隔是最快的處理方式之一，可惜校方並未採納。

校方表示，黃金葛事件的主要行為人已接受三級輔導，輔導人員建議學生留在原班進行同儕關係修復；至於受害學生，校方也有召開安置會議，學生家長希望續留原班上課。

台中市第二警分局表示，上月31日傍晚，男童在母親、舅舅陪同下前往派出所報案，家屬與男童證稱，遭同學持美工刀恐嚇，派出所依規定受理後，以兒少保護案件程序通報。另也通知學校教師及有偏差行為的學童到派出所說明，製作偏差行為紀錄表、偏差行為通知書，也通報台中市校外生活輔導會、少年防制系統，後續由校方、家扶中心社工及家長，依教育、社政與家庭途徑接續處理。

台中市 教育局

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