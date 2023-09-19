台中客運公車未讓行人還擴音罵髒話 業者：記過

1名女子日前行經台中市西屯區1處路口斑馬線時，1輛台中客運公車未停讓，駕駛還以車外擴音器罵髒話，警方已依法開罰；台中客運表示，已依規定記駕駛大過，加強教育訓練。

根據行車紀錄器影片，台中汽車客運股份有限公司54路公車8月26日晚間6時行經福星路1處無號誌路口時，1名女子快步通過行人穿越道，但客運駕駛未停讓，還以車外擴音器怒罵髒話。

台中市政府警察局第六分局今天表示，已接到民眾檢舉並告發違規，依道路交通管理處罰條例規定，駕駛汽車行近行人穿越道，有行人穿越時，不暫停讓行人先通過者，可處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。

台中客運協理陳旗清告訴中央社記者，經向駕駛了解，車輛行經事發路口，女子突然衝出，駕駛受驚嚇而有情緒性行為，但違規屬實，已依規定記駕駛大過處分，並加強稽查及相關教育訓練。

台中市政府交通局透過文字稿表示，持續要求台中客運等業者加強所屬駕駛員行車安全教育訓練，及正確使用車輛對外廣播系統，以維護乘客及其他用路人權益。